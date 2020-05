Las aseguradoras y las cooperativas se preparan para reabrir -con ciertas limitaciones al público- a partir de este lunes, a tenor con las medidas de flexibilidad de la nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez por la emergencia del COVID-19.

Sin embargo, había confusión hoy con una certificación que la nueva orden ejecutiva delega en el Departamento del Trabajo y que al parecer no se había emitido.

“Realmente no tenía conocimiento de que no estuviera el papel como tal. Se ha estado trabajando en los que están pensando en abrir mañana (hoy), en seguir las normas que ya se habían establecido. En ese sentido no veo ningún problema en que no puedan firmar la certificación y digo, esto es una cosa bien seria porque ninguna aseguradora va abrir sin cumplir con todos los requisitos porque la responsabilidad tanto hacia clientes como a empleados, es algo importante”, dijo la directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), Iraelia Pernas.

La abogada indicó que la mayoría de las aseguradoras no van a reabrir el lunes y que lo tendrán que hacer de forma paulatina. “Probablemente esta semana va a ser tomada por la mayoría para prepararse de manera adecuada y cumplir para que todo caiga en su sitio”, indicó Pernas en entrevista con Primera Hora. Dijo que los servicios variarán de aseguradora en aseguradora y dijo que seguirán

Pernas añadió que posiblemente la aseguradora Universal Group, Inc., sea la única que reabra este lunes, con un riguroso protocolo para atender a clientes solo por citas y para trámites que el asegurado tiene que hacer en persona. El protocolo, según se anunció, también incluye, tomar la temperatura a empleados y a clientes y el someter a los empleados a pruebas rápidas del COVID-19.

La directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas, Mildred Santiago dijo por su parte, que no entiende que las 114 cooperativas de ahorro y crédito necesiten la certificación del Departamento del Trabajo, pues estos establecimientos financieros han estado dando servicios durante toda la cuarentena en cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad, establecidos por la Oficina de Seguridad y Salud en el Empleo (OSHA) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

“Estas cooperativas no han cerrado y desde un principio han estado cumpliendo con las medidas de salud y seguridad”, sostuvo Santiago. No obstante, dijo que otras cooperativas del sector de seguros, como la Cooperativa de Seguros Múltiples y la Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI), que se mantienen dando servicios vía telefónica y por internet, evalúan como van a reabrir los servicios de manera presencial porque “hay que garantizar medidas de seguridad a los nuestros empleados y socios”.

Santiago dijo que Seguros Múltiples reabriría este miércoles 6 de mayo de manera presencial, aunque evalúan atender solo por citas y qué sucursales reabrirán. Añadió sin embargo, que el 83 por ciento de sus 470 empleados ha continuado trabajando de forma remota.

“Van a cumplir con el distanciamiento social, van a determinar si van a abrir todas las sucursales o algunas oficinas específicas. Se van a asegurar de cumplir tanto con OSHA como con todos los protocolos que se han establecido. En las próximas 48 horas van a anunciar los detalles de cómo es que van a estar operando”, precisó Santiago.

En torno a COSVI, la líder cooperativista indicó que la cooperativa, que tiene 244 empleados con el 80% trabajando remoto, anunciará también en los próximos días la fecha de reapertura y las medidas del servicio presencial.

Sobre las cooperativas de ahorro y crédito detalló que han estado dando todos los servicios, aunque en horarios limitados y algunas atendiendo a los socios por ventanillas, servicarros y por citas. “Las muy pequeñas que no tienen servi carros, instalaron acrílicos para poder establecer el distanciamiento social. También han sido muy pro activas en proveer a sus empleados y al público los materiales necesarios para garantizar la salud y seguridad ”, abundó Santiago.

Detalló que algunas continuarán operando hasta el mediodía, pero muchas otras ampliarán sus horarios hasta las 3:00 de la tarde o más. “Algunas van a abrir sábados, otras no. Nuestra exhortación a los socios es que se comuniquen a través de las redes para que identifiquen cuál es el horario de sus cooperativas”, dijo para agregar que algunas incluso, contemplan abrir hasta las 4:00 de la tarde

Destacó que dos cooperativas de la industria de la aguja, la Cooperativa Industrial de Comerío y Creación de la Montaña de Utuado han transformado su quehacer y han estado elaborando mascarillas, no solo para las cooperativas sino también para empresas privadas. “Es una empresa cooperativa que ha mantenido su producción y casi todas las trabajadoras son mujeres. Muchas de las mascarillas que se están usando en las cooperativas son suplidas por ellos”, sostuvo.

Además, dijo que la Cooperativa de Farmacias (Coopharma) ha estado identificando cómo suplir materiales a todas las cooperativas, especialmente las de ahorro y crédito.

Dijo también que, según datos de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas, ocho cooperativas también han otorgado unos 350 préstamos a pequeños y medianos comerciantes, afectados por el cierre durante la pandemia, a través de la Administración Federal de Pequeños Negocios.

“Las cooperativas hemos estado presentes en esta emergencia al igual que en las emergencias del huracán María y los terremotos en el sur”, agregó Santiago.

Por su parte, la aseguradora Universal Insurance anunció que al reabrir hoy de forma limitada, mediante citas, se regirá por un estricto protocolo de seguridad, que incluye separación de las áreas de trabajo e instalación de barreras acrílicas para las áreas de atención al público, al que se le tomará la temperatura y se le requerirá el uso de mascarillas.

"En este momento, hay muchas personas que esperan por el pago de sus reclamaciones para reparar sus unidades o resolver sus necesidades inmediatas", expresó Vega, y añadió que el cierre de operaciones también afectó los desembolsos relacionados a proveer ingresos a los asegurados, como pagos del Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT), distribuciones de IRAs y otras cuentas”, dijo la licenciada Josely Vega, presidenta y principal oficial ejecutiva de Universal Group.

Informó que en esta primera etapa comenzará un limitado grupo de empleados en las oficinas de Metro Office Park y Point Guard en Buchanan. Agregó que otros empleados continuarán labores de forma remota.

Detalló que el protocolo incluye la realización de las Pruebas Rápidas de COVID-19 a todos los empleados de Universal con la supervisión de un equipo médico contratado para esos fines y tenemos un estricto protocolo a seguir en el área de trabajo. Además, dijo que todos los empleados ya están recibiendo virtualmente el adiestramiento requerido para operar con seguridad en esta nueva realidad. “La reintegración de los empleados se realizará de forma voluntaria y según el nivel del riesgo al que están expuestos ya sea por sus condiciones o la de su núcleo familiar”, sostuvo Vega.

Explicó que cada día, al llegar a las instalaciones, una enfermera les tomará la temperatura para monitorear y prevenir contagios y se les entregará a cada uno equipo de protección personal y agregó que la compañía no permitirá la entrada a ninguna persona, ya sea empleado, cliente o socio, con una temperatura mayor a 100 grados Farenheit o 38 grados Celsios.

Dijo además, que las estaciones de trabajo en las oficinas y centros de servicio guardarán la distancia recomendada entre personas, y aquellas áreas de atención al público también contarán con paneles de acrílico para mayor protección. “Asimismo, habrá estaciones con gel antibacterial distribuidas por las áreas de trabajo y ascensores y se cumplirá un horario estricto de 8:30 am – 5:00 pm. Además diariamente las facilidades serán desinfectadas con un equipo especial adquirido para estos fines”, agregó.

Subrayó que los visitantes también deben seguir las reglas de acudir con mascarilla, tomarse la temperatura en la entrada de las instalaciones y mantener la distancia recomendada según ha sido demarcada. Además, no se permitirán los acompañantes, y se limitará la cita a una persona por reclamación.

“Desde que se implementó la orden ejecutiva de cierre de operaciones, Universal se ha mantenido dando servicios a los cliente a través de nuestras plataformas en internet y el centro de llamadas a su vez que se estuvo preparando sus facilidades para esta nueva realidad ya que la industrias de seguros es muy compleja y regulada y hay muchos trámites que requieren presencia que se opere de forma presencial”, sostuvo Vega.