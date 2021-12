En momentos donde varios países comienzan a cancelar sus actividades de despedida de año, la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, indicó que la isla es un “escenario seguro” para llevar a cabo el evento de fin de año “De Puerto Rico para el Mundo, el 2022 comienza aquí”, que se llevará a cabo en los escenarios del Distrito de Convenciones.

“Las estrategias que se han integrado como estrategias de prevención han dado resultados”, respondió la secretaria a Primera Hora en medio que que Puerto Rico rompió récord en cifras de contagios al detectar 5,197 casos en 24 horas.

En cuanto a la positividad de casos, su alza se comenzó a evidenciar desde el 8 de diciembre cuando la cifra porcentual era de 2.1%. y en un promedio de siete días se diagnosticaban por prueba molecular 82 casos. Actualmente, se diagnostican en promedio de una semana unos 1,302 casos por prueba de PCR y la positividad está en un 15.2%.

“Si tienes tu población con una segunda dosis y, posiblemente, ya más de 600,000 con una tercera, en el momento que tú puedes garantizar en un evento, todas estas personas te provean no solo la certificación completa de vacunación, sino que también tengas una prueba negativa, tu escenario es un escenario seguro. Muchos países no pueden hacer esto porque no toda su población está vacunada, Puerto Rico, sí”, agregó.

“Si le cerramos la puerta al COVID, integrando más variables de prevención y seguridad como vacunación, prueba negativa, distanciamiento, lavado de manos y mascarillas, si las aplicamos todas a la la vez, el escenario de entretemiento puede ser seguro”, insistió.

Al Primera Hora preguntar si existe la posibilidad de mantaner distanciamiento físico en la actividad que se llevará a cabo en el Distrito T-Mobile, donde se espera la asistencia de 10,000 espectadores, García Bardales indicó que “si todos están vacunados, si todos tienen prueba negativa, si todos mantienen distanciamento, y si todo el mundo usa su mascarilla y mantiene la higiene que se requiere, sí”.

“Una sola estrategia no te va a dar un 100 por ciento de cobertura, varias estrategias paralelas te proporcionan un escenario seguro”, añadió.

En estos momentos, múltiples establecimientos comienzan a cerrar sus puertas debido al repunte de casos de COVID-19.

Por su parte, el restaurante mexicano Aurorita, localizado en San Juan, manifestó verse forzado a tomar un receso desde el pasado sábado 18 de diciembre para mantener la seguridad de su personal y por la falta de empleomanía.

“Estaremos de vuelta el 7 de enero, disculpen cualquier inconveniente y gracias por su comprensión”, expresó el negocio en su cuenta oficial de Instagram.

Por otro lado, el negocio La Cueva del Mar informó que su restaurante en Guaynabo cerrará “hasta nuevo aviso” para que su personal se realize pruebas de COVID-19.

“Mientras tanto aprovechamos para el proceso de sanitazación y desinfección profunda (fogging) de todas nuestras áreas. Ya para el 24 estaremos abiertos. Pendientes a nuestras redes”, informó.