Sorpresa, confusión y poca orientación eran las quejas comunes de los pasajeros que llegaban hoy a Puerto Rico a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, sobre las nuevas medidas contenidas en la más reciente orden ejecutiva que dictó el gobierno para contener el peligroso repunte del COVID-19 en plena época de Navidad.

Primera Hora entrevistó esta mañana a varios viajeros al azar y sólo una familia que arribó procedente de Carolina del Norte dijo que trajo consigo una prueba con resultado negativo realizada 48 horas antes del vuelo como requieren las nuevas disposiciones que entraron en vigor hoy lunes 27 de diciembre para los vuelos domésticos (de Estados Unidos).

“Nosotros hicimos la prueba con dificultad porque no tomaron en consideración que el 25 de diciembre (un feriado) era 48 horas antes cuando comenzaba la orden ejecutiva, pero gracias a Dios la pudimos hacer”, dijo Madeline Muller, quien viajó junto a su esposo, Luis Colón y su hijo Adrián de 25 años.

“Ayer era domingo y pudimos conseguir la prueba como a una hora de la casa”, sostuvo por su parte, Colón.

La pareja dijo que se enteró del nuevo requisito de pruebas de 48 horas por sus familiares en Puerto Rico “No, porque allá lo anunciaron ni porque recibimos un correo, fue por los familiares”, dijo para subrayar que la aerolínea no les informó acerca de las nuevas regulaciones. “Aquí el proceso estuvo bastante organizado y no hubo ningún problema”, sostuvo Muller y explicó que, al llegar al área de cotejo, presentaron las tarjetas de las tres vacunas y la prueba negativa de 48 horas. La familia puertorriqueña, residente en Carolina del Norte, estará una semana en lsla.

“Mi papá vive aquí y no le he visto hace dos años, lo tengo que ver”, expresó Muller.

En la salida de los terminales, cerca de una veintena de empleados del Departamento de Salud, protegidos con mascarillas, face shields y mamelucos sanitarios, llenaban la declaración de viajero a los pasajeros que no habían adelantado el proceso a través del portal 1link.travelsafe.pr.gov.

“Yo estoy vacunado, pero no me hice la prueba allá antes de salir porque no lo sabía”, expresó Luis Rivera, quien llegó desde Orlando, Florida, donde estaba de vacaciones. “Está medio feito (el alza en contagios), hay que cuidarse, muchos positivos”, sostuvo Rivera, quien es residente de Toa Alta.

Dijo que la persona que lo atendió del Departamento de Salud le informó que tenía que presentar la prueba de la vacuna y que si no la tenía me daban una multa de $300.00. Me hablaron de que ahora tengo que hacerme la prueba (de 48 horas) y escanearla. Me la tengo que hacer y subirla aquí (la declaración de viajero)”, indicó Rivera, quien estuvo siete días en Orlando y viajó en un grupo de 10 personas

El formulario que llenan los pasajeros cambió a partir de hoy y establece que aquellos pasajeros que no presenten una prueba negativa a su llegada, tienen un plazo de 48 para hacerse una prueba de antígenos, pues de lo contrario, están sujetos a multas de $300.00, que ya están en vigor desde el pasado mes de abril.

“Me pidieron la prueba del COVID, hay que llenar un formulario y los que no tienen la prueba de negativo o positivo, tiene que entrar a un link para poder salir del terminal. Ahora tengo que hacerme la prueba, entrar al link y enviar el resultado”, indicó Taina Guzmán, residente de Fajardo, quien también viajó de vacaciones a Orlando.

“No me lo explicaron, yo le pregunté a una muchacha cómo es el procedimiento y yo misma, lo hice en mi teléfono”, dijo para agregar que “las instrucciones no son claras y no hay nadie ahí dirigiendo”. Sostuvo si los pasajeros fueran orientados antes de llegar al área de recogido de equipaje el proceso fuera más ágil. “En Florida no mucha gente ya usa mascarillas”, reprochó Guzmán, quien dijo que solo estuvo tres días en Orlando junto a su esposo. “Solo salimos ayer domingo”, agregó.

Otro viajero, Darned Delgado, llegó de Santo Domingo, República Dominicana y como establecen las regulaciones federales, presentó una prueba negativa al COVID-19 que se hizo ayer.

“Me pidieron la tarjeta de vacunas porque hay que llenar el sistema del viajero y ya te aparece la opción de colocar la prueba de las 24 horas antes. Aquí el joven (un ujier en la salida) escanea y abre la prueba para validar que tu prueba está negativa 24 horas antes”, sostuvo Delgado, quien indicó que se enteró de los requisitos a través de un correo electrónico que recibió de la aerolínea. “Aparte de eso, en las noticias, en Twitter o en cualquier otro tipo de red, uno ve la información”, dijo el joven dominicano que reside en Puerto Rico hace dos años por razones de trabajo.

Indicó que en la República Dominicana también están subiendo rápidamente los casos, atribuidos en gran parte a la variante del Ómicron. “Tengo muchos conocidos que están dando positivo. Sinceramente yo conozco más positivos ahora, que en el proceso completo de la pandemia”, sostuvo Delgado de 25 años, ingeniero de profesión.

Dijo, sin embargo, que lo que ha escuchado “es que la variante es un poco más sencilla”.

“Tengo compañeros que no tienen síntomas mayores, que un catarro por lo que es bueno que leamos y busquemos información y no alarmemos sin necesidad. Si es verdad que están subiendo los casos, pero no necesariamente esos casos estén llegando a hospitales, a muertes”. No es simplemente decir están subiendo muchos los casos, hay que buscar toda la información para no mal informar y que la gente no se sienta con miedo porque al final es algo con lo que tenemos que vivir, lamentablemente”, agregó el ingeniero.

Primera Hora solicitó información al Departamento de Salud sobre el número de pasajeros que llegaron hoy al País sin tener las pruebas de 48 horas, pero al cierre de esta edición los datos no habían sido suministrados.

Por otra parte, la portavoz de prensa de Aerostar, Damarisse Martinez, dijo que en el día de hoy se cancelaron unos 7 vuelos, 3 desde San Juan a Tampa, Fort Lauderdale y Charlotte en Florida. Y 4 desde Puerto Rico a Tampa, Olando, Fort Lauderdale y Charlotte. Martínez no fue categórica entorno a si los vuelos fueron cancelados por contagios del personal de las aerolíneas con el COVID.

“Las líneas aéreas no establecen la razón específica. Lo único que informan es por lo que ellos llaman Crew, es decir personal, podría ser por COVID como podría no serlo porque esto ocurre con frecuencia en los aeropuertos”, indicó la portavoz de la empresa que administra el aeropuerto internacional.