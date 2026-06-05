Southwest Airlines expandió operaciones en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, al comenzar vuelos de Indiana y al iniciar la venta para una ruta a Columbus, Ohio, informó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel.

El primer vuelo procedente de Indiana llegará mañana, sábado.

Con este aumento en operaciones, la aerolínea inyectaría a la economía boricua unos $2.3 millones y potencia la llegada de alrededor de 3,130 pasajeros adicionales al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Estas nuevas rutas llegan luego de que Spirit Airlines detuviera sus operaciones\ y afectara nueve rutas hacia la Isla.

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Al darse a conocer la noticia, la gobernadora Jenniffer González Colón expresó en comunicado de prensa que “continuamos trabajando para ampliar las oportunidades de desarrollo económico y fortalecer la conectividad aérea de Puerto Rico con mercados estratégicos en los Estados Unidos. La expansión de rutas por parte de aerolíneas como Southwest refleja la confianza en nuestro destino y es resultado de un esfuerzo coordinado para seguir posicionando a Puerto Rico como un destino competitivo, accesible y atractivo para la inversión, el turismo y la creación de empleos”.

Por su parte, Robles Cancel destacó que “el inicio de operaciones de estas nuevas rutas de Southwest facilita el aumento de visitantes a la Isla y evidencia la confianza de la aerolínea en el atractivo de Puerto Rico para los viajeros que buscan una experiencia caribeña auténtica y diversa. El acceso aéreo es un elemento clave para fomentar el desarrollo de la industria turística y maximizar su contribución a nuestra economía. Por ello, la Compañía de Turismo continuará impulsando iniciativas que fortalezcan el crecimiento del turismo y generen beneficios para todos los residentes”.

Según se precisó, el vuelo desde la ciudad de Indianápolis estará disponible inicialmente los sábados, iniciando desde mañana hasta principios del mes de agosto. Por su parte, el vuelo desde la ciudad de Columbus, cuya venta inició hoy en la mañana y es el primero de la aerolínea desde esta importante ciudad, comenzará operaciones en enero 2027 con un vuelo semanal los sábados, entre el 9 de enero y el 10 de marzo de 2027.

Southwest opera rutas hacia la Isla desde las ciudades de Fort Lauderdale, FL; Orlando, FL; Tampa, FL; Chicago, IL; Indianápolis, IN; Baltimore, MD; St. Louis, MO; Nashville, TN; Austin, TX; y Houston, TX.

El inicio de la venta de boletos desde Columbus, Ohio eleva a diez las rutas de la aerolínea entre principales ejes aéreos en los Estados Unidos continentales y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.