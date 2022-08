Un “diálogo económico” se realizará posiblemente en el próximo mes de septiembre en la capital estadounidense para “dirigir” la estrategia de desarrollo económico que seguiría la Isla de la mano del gobierno federal, informó este jueves el gobernador Pedro Pierluisi.

El anuncio lo realizó tras haberse reunido con el subsecretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Don Graves, “quien lidera un contingente de funcionarios federales que están colaborando con nuestra administración con miras a maximizar el impacto de los fondos federales en Puerto Rico”.

En unas expresiones públicas realizadas en La Fortaleza, el primer ejecutivo sentenció que “se va a estar llevando a cabo un diálogo económico, con toda probabilidad en algún momento en el mes de septiembre, el cual va a dirigir nuestra estrategia en términos de desarrollo económico”.

Explicó que en el diálogo permitirá establecer la “guía principal” de cómo la administración de Joe Biden colaborará para lograr ese desarrollo económico que se espera alcanzar para Puerto Rico.

Dijo que la meta es “lograr que Puerto Rico se reconstruya y tengamos ese desarrollo económico que merecemos”.

Como base, Pierluisi sostuvo que la Isla ya cuenta con miles de millones de dólares concedidos por el gobierno federal tras el embate de los huracanes Irma y María en septiembre del 2017.

“Este no es un ejercicio de relaciones públicas. Es el gobierno local y federal trabajando de la mano”, aludió.

Por su parte, Graves afirmó que los esfuerzos que se realizan con sus visitas a Puerto Rico, tras haber sido asignado por Biden como enlace en asuntos de reconstrucción, es “ayudar a la gente de Puerto Rico a prosperar”.

Expuso que este diálogo económico que se impulsa permitirá “alinear” los esfuerzos a favor de lo que Puerto Rico y sus residentes necesitan para prosperar y ser exitosos. De hecho, aludió a que el compromiso que ha establecido junto al gobernador es “usar cada centavo responsablemente para llenar las necesidades y expectativas de todos los puertorriqueños”, así como lograr soluciones que permitan el crecimiento económico local.

Este esfuerzo, según afirmó el gobernador, no derrotaría la estrategia de desarrollo económico que impulsa su gobierno, llamada Propósito, desde el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Pierluisi comentó que el plan fue esbozado bajo consulta con Graves y tiene espacio para mejorar.

“Cuando hablamos de diversificar la economía, lo que estamos diciendo en otras palabras es que no queremos poner todos los huevos en una canasta, que esta estrategia, que habla por si sola, es multisectorial y multifactorial. Cuando digo multisectorial es que ahí se habla de nuestros pilares de la economía, como es decir la manufactura, pero dentro de la manufactura hay áreas como la aeronáutica, la biociencia, la farmaceútica, en la que siempre hemos estado fuerte. Pero, dentro de esa misma área estamos enfatizando la innovación y queremos ir ya un paso más. No solo manufacturar, si no también hacer la investigación y el desarrollo de los productos en Puerto Rico”, manifestó el mandatario.

En el conclave, realizado en La Fortaleza, participaron el secretario de Estado, Omar Marrero; el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, así como otros funcionarios del gobierno local.

Además, estuvieron presente representantes de 17 agencias federales. Pierluisi dijo que estos se reunirán entre hoy, jueves, y mañana, viernes, con funcionarios gubernamentales y empresarios locales como anticipo al diálogo económico. Dijo que las áreas de prioridad que se discutirán son la inversión de capital humano y el desarrollo de la fuerza labora, la infraestructura y el acceso a energía, la diversificación de economía, así como una mejor gobernanza y acceso a datos.

Graves ya había visitado la Isla en abril pasado para conocer todos los detalles sobre el uso de fondos federales que se han concedido para la reconstrucción del país tras la devastación ocasionada por los huracanes Irma y María.

El mandatario expresó en las redes sociales que con este tipo de encuentros “seguimos coordinando nuestros esfuerzos con el gobierno federal para lograr un desarrollo económico sostenible a corto, mediano y largo plazo estableciendo puntos de contacto para trabajar directo con nuestro gobierno en 17 agencias federales”.