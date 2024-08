Once organizaciones sin fines de lucro, cuyo trabajo está dirigido al servicio social comunitario, se beneficiarán de un desembolso de entre $200,000 y $500,000 dólares cada una, provenientes del Fideicomiso de los Niños, anunció el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

Según se indicó mediante comunicado de prensa, el desembolso total de cerca de $5 millones se realizará tras la evaluación de las propuestas sometidas para estos fines. Además, se anunció la apertura de una segunda fase de requerimiento de propuestas para un desembolso de otros $6 millones.

“Mi administración ha sido muy estratégica a la hora de invertir los fondos estatales y federales que hemos tenido disponible. Hemos asignado una gran cantidad de fondos para las instituciones sin fines de lucro que con gran efectividad invierten en nuestra gente, multiplicando así el impacto positivo en nuestra sociedad. Consistente con esa visión, el año pasado el Fideicomiso publicó una solicitud de propuestas para el desembolso de cerca de $5 millones, para la cual once entidades cumplieron con todos los requisitos y fueron escogidas en el pasado mes de abril para ser recipientes de subvenciones de entre $200 mil y $500 cada una”, sostuvo el gobernador, quien hizo el anuncio junto al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar J. Marrero Díaz.

PUBLICIDAD

Las organizaciones que reciben el desembolso son: Fundación Atención Atención, Centro Ayani, Mauro Ballet, Hogar Mis Primeros Pasos, Girl Scouts of Caribe, Hospital del Niño de Puerto Rico, Boys & Girls Clubs of Puerto Rico y Alfonsina, Inc. También fueron aprobados los fondos para la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, Waves Ahead Puerto Rico y el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña.

El primer ejecutivo anunció que “luego de todo el proceso a cumplir para garantizar el uso efectivo de los fondos, hoy (ayer) firmamos los contratos para que se comience a hacer la entrega de los fondos. La gran mayoría de las organizaciones proveen servicios a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos y necesidades especiales, y todas tienen la misión de aportar para que nuestra Isla sea un mejor lugar para vivir, estudiar, invertir, trabajar y retirarse, que es lo que aspiramos todos los que vivimos y creemos en Puerto Rico”.

El Fideicomiso de los Niños se creó en el 1999 -mediante la Ley 173- con la misión de apoyar proyectos educativos, recreativos y de servicio comunitario que impacten positivamente la calidad de vida de nuestro pueblo. Sus fondos provienen de un acuerdo global por daños que pagan las compañías tabacaleras a la mayoría de los estados y territorios.

“Desde su creación, el Fideicomiso ha apoyado económicamente a más de 50 entidades, entre ellas organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. Nos complace poder firmar los contratos para que estas entidades amplifiquen sus servicios y lleguen a más sectores de nuestra sociedad. Exhorto, además, a otras entidades jurídicas a participar de esta nueva fase del requerimiento de propuestas, para que puedan seguir fomentando el desarrollo de proyectos que contribuyan al bienestar de las familias puertorriqueñas”, indicó Marrero Díaz.