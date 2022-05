El reciente despido del presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós, podría convertirse en una alternativa para subsanar la agria disputa que asoma en la cúpula del Partido Popular Democrático (PPD).

Esto ya que su nombre comenzó a sonar como la posible figura que alivie la crisis que atraviesa la colectividad y que, eventualmente, pueda convertirse en el candidato a la gobernación para las próximas elecciones generales.

La propuesta es impulsada por el alcalde de Juana Díaz, Ramón Antonio Hernández Torres, quien abrió el debate de manera interna al conversar con exgobernadores, excandidatos a la gobernación y otros ejecutivos municipales que aparentan coincidir en su apreciación.

“La salida del licenciado Manuel Fernós, abre una posibilidad extraordinaria del potenciar un candidato que reclama el pueblo; una figura refrescante, un intelectual de primera, una persona que ha encausado toda su vida el proceso educativo de crear profesionales de primera a través de la institución que dirigió exitosamente por 23 años”, expuso el alcalde juanadino.

Sin embargo, advirtió que su planteamiento no está autorizado por Fernós con el cual dialogó vía telefónica, al igual que con otros líderes populares que tampoco identificó, ante las dificultades que enfrenta la colectividad y la reducción en las respectivas bases tanto del PPD como en el PNP.

“La base de los partidos se ha reducido en las últimas elecciones; uno porque se han mudado fuera del país, otros por desencanto en el mensaje y con el liderato en la estructura del partido. Además, creo que (Fernós) es una persona refrescante y que tiene vasta experiencia y la invitación respetuosamente es que abra las puertas de su corazón a este proceso de servicio público al país desde la gobernación de Puerto Rico”, sostuvo.

“No se trata de figuras bonitas en las papeletas, o el que proyecta bien en las redes sociales, o el que más grita, o el que mejores campañas puede hacer, sino es cómo se pueda articular un mensaje claro al país, a la altura que está viviendo nuestro país. Dentro del PPD, yo creo que reconociendo que su familia ha hecho grandes aportaciones dentro del partido y yo creo que es el momento de que el partido abra”, agregó.

De otra parte, Hernández Torres respondió a lo que hasta ahora es un secreto a voces en cuanto al interés que pueda tener el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, de posicionarse como el futuro candidato al máximo puesto electivo en la Isla.

“Todos son extraordinarios candidatos, pero lo que yo he escuchado en la sintonía con el pueblo es que están buscado una figura refrescante. La gente del PPD, especialmente, lo que está buscando es una figura para que aquellos que están disgustados con lo que está pasando en el PNP y otros sectores, los que no votan”, subrayó.

Asimismo, declinó que el despido de Fernós como presidente de la Universidad Interamericana pueda convertirse en un elemento negativo en una eventual campaña.

“Lo que he escuchado de este puertorriqueño son cosas extraordinarias y me permite darle el consejo al país de que es una de las figuras que se debe tomar en consideración seriamente para aglutinar la fuerza de Puerto Rico a favor de un gobierno honesto, íntegro, responsable y que retrate unos valores de justicia social, sobre todo, y un balance equitativo y justo para todos los puertorriqueños”, manifestó.

¿Qué dijo Fernós?

El expresidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós, confesó que su esfuerzo en este momento está concentrado en la reclamación legal en respuesta a su reciente despido por parte de la Junta de Síndicos.

“Le agradecí al alcalde (Hernández Torres) su llamada, le indiqué que yo estaba en estos momentos envuelto en el trámite de hacer una reclamación legal por unas situaciones contractuales y, posiblemente, de otra índole bajo las leyes de Puerto Rico y que se han cometido en mi contra. Le dije que este no era el momento para que yo le diera consideración a eso. Ahora, quiero añadir algo que no dije al alcalde y lo digo en este momento: yo he dedicado toda mi vida a la educación”, puntualizó.

“Durante todo este tiempo se me han ofrecido múltiples posiciones… secretario de Educación, de Justicia, de Estado, me han ofrecido ser candidato a puestos electivos en el pasado y todas las he declinado porque yo entendía que estaba sirviéndole a Puerto Rico a través de la educación. Como presidente, nunca permití que ninguna ideología política interviniera en la universidad, me dediqué a la educación”, resaltó.

De hecho, dio a conocer una situación que enfrentó en el pasado al ser abordado por un síndico que le inquirió reclutar al personal según el gobierno de turno.

“En una ocasión, un presidente de la Junta me dijo que había que reclutar según el partido político que había ganado las elecciones y yo le dije: ‘Pues tú tienes problemas conmigo, porque mientras yo sea presidente de esta universidad, yo no distingo colores, en todo caso los colores de la universidad que son el amarillo y el verde’. Ese siempre ha sido mi norte”, manifestó.

“He mantenido siempre la política fuera de la educación, he sido un educador toda mi vida y quiero, en esta manera sin sentido que la Junta de Síndicos me ha despedido, sin sentido y sin fundamentos y sabe Dios basada en qué falsedad, concentrar mis esfuerzos en que se aclare todo lo ocurrido”, sentenció.

Por otro lado, rechazó que su despido tenga alguna relación con su decisión de “aguantar” la renovación del contrato de la exgobernadora Wanda Vázquez como profesora de la institución.

“¿Eso es causa? Pregunto. Primero, no era despido. El contrato de la profesora Wanda Vázquez era por un año, era un contrato temporero. Mis instrucciones fueron que no se le renovara el contrato hasta tanto se aclarara la situación política que podía afectarla a ella y, por lo tanto, afectar la imagen de la universidad. No creo que esa actuación mía en protección de la universidad sea fundamento para que la Junta de Síndicos me despidiera”, reveló.

“El problema es que yo no sé por qué; el presidente de la Junta me dijo: ‘Te despedimos por causa, pero no te la vamos a decir”, expresó en entrevista con Primera Hora.

Finalmente, reiteró su preocupación de que la propuesta de convertirse en el candidato popular para las próximas elecciones politice su trayectoria como educador.

“No quisiera que ahora esta controversia se enrede con la política. Como presidente de la universidad, siempre me he relacionado, he apoyado cualquier gestión de gobierno no importa el partido que esté en la gobernación, la responsabilidad de cualquier universidad es colaborar, ser colaborador del Estado en lo que es la educación”, afirmó.

“El sector privado rinde un servicio público y esa siempre ha sido mi política institucional, de mantener la política fuera de la universidad no importa el que esté de turno por el bienestar de Puerto Rico”, concluyó.