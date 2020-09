Líderes de empresas vinculada al turismo, tales como hoteles, hospederías, operadores turísticos, atracciones y otros, suplicaron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez que considere para la orden ejecutiva que emitirá en las próximas horas sobre la pandemia del COVID-19 flexibilizar las prohibiciones que afectan a ese sector, que según la situación que describieron, está al borde de un colapso que obligaría a cerrar un sinnúmero de negocios, incluyendo hoteles de gran tamaño, y dejaría sin empleo a decenas de miles de personas.

“Estamos sumamente preocupados en estos momentos. Señora gobernadora, le suplicamos su flexibilidad y apoyo en este momento”, expresó con evidente preocupación Pablo Torres, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico y gerente general del Hotel Caribe Hilton.

Torres comentó que ya “son casi seis meses de la pandemia y tenemos que encontrar un balance entre la salud de nuestro pueblo y mover nuestra economía adelante”.

“Es harto conocido que los contagios que están sucediendo no tienen que ver con lo que es la actividad turística en la Isla. Ya son meses que se ha detenido prácticamente todo el movimiento económico en hoteles, casinos, excursiones, DMC’s, entre muchos otros componentes del Turismo en la Isla. Los contagios han seguido incrementándose, mientras que los hoteles, casino, han estado técnicamente cerrados. O sea que sabemos que nosotros no somos el foco de los contagios”, afirmó Torres, agregando que los focos de contagio tienen que ver mayormente con las reuniones de personas con familiares y amigos.

Recordó que la industria del turismo emplea a más de 80,000 personas, de las cuales estimó que, entre el 80% y 90%, “están prácticamente en la calle”. Agregó que, luego de un periodo de seis meses de despido, el empleado “prácticamente cae por lee en cesantía, y estamos en ese margen, estamos llegando a esa línea”.

“Dependiendo de esta orden ejecutiva y lo que se emita en esa orden, muchos dueños de hospederías y de facilidades van a tomar decisiones sobre el futuro de esos asociados (empleados). Muchos de ellos han dado su vida por la industria, le han dedicado 20, 30 años a la industria. Y solo queremos que la gobernadora nos permita tener un poco de flexibilidad para traer progresivamente nuestra fuerza de trabajo a nuestros hoteles, en beneficio de todos ellos”, agregó Torres.

El directivo sostuvo que por los pasados meses han emitido seis misivas a la gobernadora expresando las recomendaciones de la industria. Agregó que “nuestros socios” han establecido medidas de seguridad “de primer orden”, luego de “inversiones titánicas”, para poder cumplir y en muchos casos exceder los protocolos de seguridad exigidos, y así poder tener una operación “efectiva, salubre y apropiada para recibir todo tipo de público”, al tiempo que se protege la salud de empleados y público en general.

Sostuvo que, no solo han reconfigurado las áreas públicas y operaciones para cumplir los protocolos de seguridad, sino que además han readiestrado a su personal, con todo el gasto e inversiones que eso conlleva.

Torres expuso una serie de recomendaciones y solicitó “encarecidamente” la atención de la gobernadora al respecto:

En los hoteles reclaman; reabrir los casinos, que estamos llegando a un punto que “ya no es sostenible”; reabrir las piscinas y jacuzzis a los huéspedes, ya que no hay data que soporte que ha habido contagios por piscinas de los hoteles y además sin tener ni piscinas, ni playas ni atractivos pues no vienen los turistas.

En los restaurantes solicitan; flexibilidad y eliminar la ley seca de manera que si alguien quiere beber luego de las 7:00 p.m. puedan hacerlo; reapertura los domingos; y permitir ocupación hasta 75% de capacidad.

También piden; reanudar las excursiones turísticas con grupos limitados; reabrir las atracciones turísticas; implantar efectivamente los controles ya acordados en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para minimizar casos en el punto de llegada, aislamiento y cuarentena.

Agregan que esas medidas se deben complementar con el cierre o una supervisión estricta de los alojamientos alternativos independientes que se mercadean a través de plataformas digitales, como Airbnb, Vrbo, HomeAway, Join a Join, Expedia, Booking y otros. Sobre este punto, Torres explicó que estas facilidades alternativas en estos momentos deben estar suspendidas, ya promueven las reuniones de grupos familiares, y por ende son parte de los contagios, sin que haya fiscalización alguna sobre ellos. En contraste, señaló, se debe incentivar las hospederías y hoteles que garantizan protocolos de seguridad e higiene, y por tanto prevención contra el COVID-19.

De igual forma piden al Departamento de Salud una “mejoría sustancial y mayor transparencia” en la publicación y diseminación de los datos sobre pruebas, manejo de casos, rastreo de contactos y casos recuperados, así como retomar el reporte diario que emitía el Centro de Operaciones de Emergencias.

También reclaman reinstituir los equipos de fiscalización y supervisión para la inspección consistente en comercios y áreas públicas de la comunidad, y enforzar los requisitos de la orden ejecutiva, “con consecuencias severas para los individuos, candidatos políticos y establecimientos que los violen”. Sobre este punto piden además que se incluya hacer pública la información de las querellas recibidas por la Policía, PROSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Puerto Rico), el Departamento de Salud y las acciones de investigación y disciplinarias tomadas por el estado.

Por último, solicitan se considere desarrollar, “con carácter de urgencia”, un programa de rescate económico para la industria turística, con un enfoque sustancial en las hospederías endosadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que son “el motor del sector turístico”, sin la cuales “no hay turismo, y sin turismo no habrá recuperación económica”.

Torres alertó que es imperioso “arrancar lo antes posible”, para poder enfrentar a competidores, aprovechando que se anticipa que los turistas estadounidenses, que son el 90% de los que recibe la Isla, elijan primero viajar internamente y al Caribe antes que a otros destinos más distantes, con lo cual la Puerto Rico podría beneficiarse grandemente si está preparado, por estar en el Caribe y ser parte de la nación americana.

Joaquín Bolívar, presidente de los hoteles San Juan Water Beach Club y Court Yard Miramar, y líder del comité de dueños de la Asociación, reclamó que, luego de pedir “en varias ocasiones” al gobierno que provea los datos que demuestren que los hoteles y hospederías son fuente de contagio con el virus, pero eso no ha ocurrido. Agregó que, si fuera el caso, y “si hay la más mínima duda que tuviéramos un huésped o un asociado que fuese a enfermarse por la operación del hotel… pues no operamos”, pero insistió que esa información no ha surgido.

Aseguró que han tomado todas las medidas de seguridad y salubridad requeridas en sus instalaciones, algo que pudo constatar Primera Hora en el San Juan Water Beach Club, donde todo empleado estaba todo el tiempo con mascarilla y por doquier había equipo de sanitizador de manos, incluyendo los ascensores. Aseguró que sus dos hoteles han sido inspeccionados en dos ocasiones por el gobierno, y siempre ha salido bien.

Al momento, sin embargo, el hotel tenía apenas 9% de ocupación, una situación “insostenible” que aseguró es más o menos similar a través de todo el sector.

“Nuestros empleados están altamente frustrados, porque están siguiendo al pie de la letra todo lo que el gobierno nos ha pedido, pero no tienen empleo”, condenó, reiterando el reclamo para que se flexibilice la prohibición y se permita el uso de piscinas y playas, de manera que puedan continuar las operaciones, aunque se a un nivel que permita mantener los empleos.

Bolívar alertó además que, en plena temporada de huracanes, donde puede haber una emergencia como la del huracán María, el cierre de hoteles implicaría que no habría donde albergar a los miles de empleados de primera respuesta que se necesita traer a la Isla para atender emergencias de esa magnitud.