WASHINGTON — El Tribunal Supremo dictaminó este lunes que los estados pueden contabilizar los votos que lleguen después del día de las elecciones, una cuestión que ha sido objeto de constantes críticas por parte del presidente Donald Trump.

La sentencia, aprobada por 5 votos a favor y 4 en contra, rechazó una impugnación impulsada por los republicanos contra las leyes de más de la mitad de los estados y del Distrito de Columbia que permiten que las papeletas enviadas por correo lleguen y se cuenten varios días después de las elecciones, siempre que lleven un matasellos con fecha anterior al día de las elecciones. El resultado evita a las autoridades el quebradero de cabeza que supondría modificar sus normas electorales tan solo unos meses antes de las elecciones legislativas de mitad de legislatura de 2026.

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En algo más de la mitad de esos estados, los plazos más flexibles solo se aplican a los votos emitidos por los militares y los votantes residentes en el extranjero.

La jueza Amy Coney Barrett redactó el dictamen mayoritario del tribunal, al que se sumaron el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los tres jueces liberales.

La impugnación judicial formaba parte del ataque generalizado de Trump contra la mayoría de los votos por correo, que, según él, dan pie al fraude, a pesar de las sólidas pruebas que demuestran lo contrario y de años de experiencia en numerosos estados. Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que su derrota frente a Joe Biden en 2020 se debió a un fraude, a pesar de que más de 60 sentencias judiciales y su propio fiscal general han declarado que ese argumento carecía de fundamento.

En marzo, el tribunal escuchó los argumentos en un caso de Misisipi que enfrentaba al estado contra la administración republicana de Trump y los partidos Republicano y Libertario. La cuestión era si la ley federal establece una única fecha para las elecciones en la que los votantes deben emitir su voto y las autoridades estatales deben recibir las papeletas.

El Tribunal Federal de Apelación de Nueva Orleans ha anulado una ley de Misisipi que permitía el recuento de los votos si estos llegaban en un plazo de cinco días laborables tras las elecciones y tenían matasellos con fecha anterior al día de las elecciones.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.