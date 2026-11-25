El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró nula la extensión de la relación contractual entre el Gobierno y LUMA Energy por entender que el acuerdo incumplió con varios requisitos establecidos en ley. Además, ordenó que se lleve a cabo una transición ordenada en la operación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, proceso que deberá completarse en un plazo de un año.

La determinación se produjo mediante una votación 5-4 en los casos consolidados Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y otros v. LUMA Energy LLC y otro, y Gobernadora de Puerto Rico y otro v. LUMA Energy LLC y otros.

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En su Opinión y Sentencia, la mayoría concluyó que la carta mediante la cual se extendió el contrato alteró sustancialmente las condiciones originalmente pactadas entre las partes. Por esa razón, sostuvo que su aprobación requería cumplir con las salvaguardas establecidas en ley.

Entre los requisitos que debían satisfacerse figuraban el voto afirmativo de los dos representantes del interés público en la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la obtención de un Certificado de Cumplimiento de Energía del Negociado de Energía de Puerto Rico. Sin embargo, ninguno de estos pasos se cumplió, según el dictamen.

El Supremo también determinó que la extensión debía someterse al mismo procedimiento de aprobación que se utilizó para el contrato principal y el acuerdo suplementario.

Asimismo, concluyó que las condiciones establecidas mediante la carta contravenían los límites de duración que la ley impone a las alianzas público-privadas y dejaban el cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales al arbitrio exclusivo de LUMA Energy. A juicio de la mayoría, esto viola la prohibición legal de incluir cláusulas puramente potestativas.

La transición deberá completarse en un año

Como parte de los efectos de su determinación, el Tribunal Supremo resolvió que el contrato principal y el acuerdo suplementario constituyen la última fuente válida de las obligaciones contractuales entre las partes.

Por tanto, las disposiciones incluidas en esos acuerdos para garantizar una transición ordenada en la operación del sistema eléctrico deberán cumplirse en su totalidad.

El proceso tendrá que culminar dentro del término contractual de un año, contado a partir de la fecha en que entró en vigor la Opinión y Sentencia, es decir, desde su notificación a las partes este miércoles, 25 de noviembre de 2026.

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El Tribunal de Primera Instancia tendrá a su cargo supervisar la transición y podrá conceder los remedios procesales necesarios para asegurar el cumplimiento de los términos contractuales. También atenderá cualquier otra reclamación legal o contractual que surja entre las partes.

Votación dividida

La Opinión mayoritaria fue escrita por el juez asociado Luis Estrella Martínez y contó con los votos de conformidad de las juezas asociadas Mildred Pabón Charneco y Camille Rivera Pérez, así como de los jueces asociados Roberto Feliberti Cintrón y Raúl Candelario López. Feliberti Cintrón también emitió una Opinión de conformidad.

En cambio, la jueza presidenta Maite D. Oronoz Rodríguez y los jueces asociados Rafael L. Martínez Torres, Erick Kolthoff Caraballo y Ángel Colón Pérez disintieron.

En su Opinión disidente, Martínez Torres defendió la validez de la extensión contractual. Sostuvo que esta no constituyó una nueva transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo que no era necesario cumplir nuevamente con los requisitos de aprobación establecidos en ley.

También argumentó que las condiciones pactadas estaban protegidas por el principio de libertad de contratación y planteó que debía aplicarse la doctrina de actos propios al Gobierno, al considerar que este no podía beneficiarse del incumplimiento de sus propias obligaciones.

El juez cuestionó, además, la aplicación de las disposiciones contractuales relacionadas con la transición y sostuvo que encomendar su supervisión al Tribunal de Primera Instancia contraviene el principio constitucional de separación de poderes. También advirtió que la decisión podría afectar la credibilidad de Puerto Rico como jurisdicción para hacer negocios y señaló que sus posibles consecuencias económicas, fiscales y energéticas ameritaban la celebración de una vista oral.

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Por su parte, Colón Pérez planteó que la determinación mayoritaria menoscaba la seguridad jurídica, la confianza en la contratación gubernamental y la credibilidad de Puerto Rico como destino para hacer negocios.

El juez sostuvo que la protección del interés público requería considerar las posibles repercusiones de la decisión sobre el proceso de reestructuración de la deuda, los costos de la transición y la continuidad de las operaciones del sistema eléctrico.

Asimismo, cuestionó que un litigio técnico y complejo se atendiera mediante el mecanismo de certificación intrajurisdiccional, sin una vista oral, y criticó las circunstancias que rodearon la adjudicación del caso.

La Opinión y Sentencia entró en vigor este 25 de noviembre de 2026, tras su notificación a las partes.