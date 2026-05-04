La representante Swanny Enit Vargas reaccionó esta mañana a las imágenes que han circulado en redes sociales, en las que se le escucha hablando con dificultad durante una entrevista en la juramentación del nuevo presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Juana Díaz, Andrés Vélez.

En entrevista con NotiUno, Vargas sostuvo que bebe “como todos”, que “estaba disfrutando con buenos populares” y que enfrentó “problemas de sonido” y “problemas de eco” al momento de expresarse por el micrófono. En el video, los entrevistadores no muestran problemas de audio.

Vargas añadió que, a raíz de las imágenes, la han “pelado todo el fin de semana”.

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Al ser insistida sobre si se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, la funcionaria intentó redirigir el cuestionamiento hacia la controversia que involucra a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig.

Vargas también indicó que “no estaba en horas laborables ni horas de servicio”.

“Yo quisiera que a las mujeres no se les falte el respeto”, insistió. “En este país la vara para las mujeres es mucho más alta”.