El Departamento de Justicia confirmó que entregó hoy al Senado los documentos relacionados a la investigación que se realizó contra la hoy secretaria del Departamento de Familia, Suzanne Roig Fuertes, relacionada a sus funciones en el Departamento de Salud, como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual.

“En el día de hoy, el Departamento de Justicia ha remitido formalmente al Senado de Puerto Rico copia de los documentos de nuestro expediente que nos hiciera llegar el Departamento de Salud en el caso núm. 2022-31-102-0022 del Departamento de Justicia, relacionado con la investigación a la Sra. Suzanne Roig Fuertes, consistiendo los mismos de 240 páginas. Documentos que ya el Departamento de Salud había remitido al Senado, haciéndolos públicos. Por otro lado, se remite también copia de la Orden de Cierre y Archivo del Caso, la cual ya había sido entregada al Senado anteriormente, a petición del presidente de ese cuerpo”, detalló la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en declaraciones escritas.

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La funcionaria destacó que la entrega de documentos se hace en respuesta a la petición de información que hiciera el Senado y que la misma se hizo en menos de 24 horas, “y en la mejor disposición de despejar cualquier duda o especulación, cumpliendo con la ley y reglamentos aplicables”.

En el día de ayer el Departamento de Justicia confirmó al cuerpo legislativo que del tracto del expediente no se desprendía que Roig Fuertes conociera que era objeto de investigación mientras el Senado consideraba confirmar su nombramiento y que tras el cierre de la pesquisa, no se hizo un referido a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), porque el puesto que ocupaba Roig Fuertes en el Departamento de Salud, “no era uno de los enumerados en el artículo 4 de la Ley Núm. 2 del 1988 conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”.

Roig Fuertes se encuentra en medio de una controversia luego que el exsecretario de Salud, Carlos Mellado, revelara que la hoy secretaria intervino en gestiones relacionadas con un contrato que pagaba $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente, condicionado el acuerdo a que la empresa One Source Investigations LLC fuera la encargada de ofrecer los servicios de cuido y seguridad.