La gobernadora Jenniffer González Colón no pedirá la renuncia de la actual secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, en medio de los cuestionamientos que han surgido sobre su gestión con un contrato que se alega habría impulsado cuando trabajaba en el Departamento de Salud y por el que se pagaban unos $60,000 mensuales.

“No. ¿Por qué?”, respondió la gobernadora cuando, en una entrevista radial en WKAQ-580, se le cuestionó si pediría la salida de la titular de Familia. Consecuentemente, la primera ejecutiva del país desestimó los señalamientos contra Roig Fuertes al afirmar que todo se trata de “una faena para desprestigiar”.

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González Colón continuó dirigiéndose directamente al Dr. Carlos Mellado, quien habría realizado una declaración jurada sobre el contrato en cuestión, y a quien tildó de tener “problemas para manejar la verdad”.

“¿Por qué cuando estaban en el proceso de nombramiento no trajo esto? Yo creo que esto es una faena para desprestigiar. Esto es un ataque a mí todas las semanas”, precisó.

Los señalamientos contra Roig Fuertes surgen a raíz de declaraciones del exsecretario Mellado, quien alegó que esta habría intervenido en gestiones relacionadas con un contrato que pagaba $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente, cuando normalmente este tipo de servicios ronda los $5,000 mensuales.

El exsecretario añadió que, en dicha transacción, la hoy secretaria de la Familia habría condicionado el acuerdo a que la empresa One Source Investigations LLC fuera la encargada de ofrecer los servicios de cuido y seguridad.

El Departamento de Justicia habría investigado el asunto y cerrado la pesquisa; sin embargo, según documentos presentados en el programa Rayos X, no se realizaron entrevistas durante la investigación, ya que esta se limitó al análisis de documentos suministrados por el Departamento de Salud, agencia desde la cual se realizaron los pagos a la empresa en cuestión.