En una misiva cursada a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, le solicitó respuestas a la funcionaria por los pagos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a personas fallecidas.

Según un informe de la Contralora, publicado el 9 de abril de 2026, la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) realizó pagos indebidos a personas fallecidas, mantuvo casos abiertos tras la muerte de beneficiarios y no actualizó adecuadamente la composición de los hogares. Estas fallas resultaron en al menos $150 millones en pagos indebidos a 38,618 beneficiarios fallecidos durante un periodo de siete años. Hasta la fecha, ADSEF alega haber recuperado aproximadamente $90.3 millones, mientras que otros $38 millones continúan en proceso de recuperación.

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En su carta, el Comisionado Residente advirtió que estos hallazgos podrían afectar el esfuerzo de incluir a Puerto Rico en el programa federal del SNAP, que le daría más ayuda a los ciudadanos.

“Legisladores federales han expresado preocupaciones sobre la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para administrar este programa, y anticipamos que señalamientos recientes sobre el manejo del programa en ADSEF podrían reforzar esas inquietudes. Necesitamos recopilar y presentar los datos relevantes para atender esas inquietudes y evitar que estas fallas perjudiquen nuestros esfuerzos con Republicanos y Demócratas, de transición de NAP a SNAP,” escribió Hernández Rivera.

El Comisionado solicitó además información detallada sobre el alcance de los pagos indebidos, los procesos de recuperación, las medidas correctivas y las acciones de rendición de cuentas. El Departamento de la Familia tiene hasta el 26 de abril de 2026 para responder.