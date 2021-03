¿Cuál es la postura del gobierno de Puerto Rico respecto a una nueva disposición de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que indican que personas que están vacunadas contra COVID-19 pueden reunirse con otros individuos que también hayan sido inmunizados en lugares cerrados sin utilizar mascarillas ni guardar distanciamiento social?

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, tambaleó al responder la pregunta esbozando respuestas desde su punto de vista personal y otra como funcionario gubernamental.

“No tengo un tatuaje para que la gente sepa que estoy vacunado y eso lo digo como persona, no como secretario... pienso que puede generar una falsa seguridad”, dijo Mellado al recordar que las personas que hayan recibido la vacuna contra COVID-19 continúan siendo vectores del virus para aquellos que no estén inmunizados.

“Si tú me preguntas a mí, yo no me quito la mascarilla”, aseveró en varias instancias.

Primera Hora le requirió ofrecer con certeza un mensaje como secretario de la agencia que lleva el manejo y medidas de control para desacelerar los casos del novel coronavirus en Puerto Rico y tomando en consideración la responsabilidad institucional de educar que tiene el gobierno con la ciudadanía.

“El mensaje es que cuando me siente con los epidemiólogos y con los componentes de salud vamos a a hacer expresiones en cuanto a eso”, respondió.

Se le ripostó si el gobierno no se estaría lavando las manos en un asunto que crearía confusión en la comunidad.

“Fíjate, no es lavarse las manos porque esto es una guía y uno puede establecer política pública o no... al final es responsabilidad de cada ciudadano decidir si se pone la mascarilla o no”, manifestó al establecer que supo sobre la determianción de los CDC esta tarde, unos minutos antes de que comenzara la conferencia de prensa.

Al final, puntualizó lo siguiente: “Hasta que aquí no exista un solo paciente que no esté hospitalizado de COVID vamos a seguir utilizando mascarillas, así estemos vacunados o no”.

Las nuevas guías de los CDC trascendieron hoy y las recomendaciones de funcionarios de la organización de salud también disponen que las personas vacunadas pueden reunirse de la misma manera con las personas consideradas de bajo riesgo de enfermedad grave, como en el caso de los abuelos vacunados que visitan a niños y nietos sanos.

Según reportó Prensa Asociada, la guía está diseñada para abordar una demanda creciente, a medida que más adultos se vacunan y se preguntan si les da mayor libertad para visitar a sus familiares, viajar o hacer otras cosas como lo hacían antes de que la pandemia de COVID-19 azotara el mundo el año pasado. .

“Sabemos que las personas quieren vacunarse para poder volver a hacer las cosas que disfrutan con las personas que aman”, dijo la directora de los CDC, Dra. Rochelle Walensky, en un comunicado.

Los CDC continúan recomendando que las personas completamente vacunadas continúen usando máscaras bien ajustadas, eviten grandes reuniones y se distancien físicamente de los demás cuando estén en público. El CDC también aconsejó a las personas vacunadas que se hagan la prueba si desarrollan síntomas que podrían estar relacionados con COVID-19.

Las autoridades dicen que una persona se considera completamente vacunada dos semanas después de recibir la última dosis requerida de vacuna. Aproximadamente 30 millones de estadounidenses, o solo alrededor del 9% de la población de los EE. UU., Se han vacunado completamente con una vacuna COVID-19 autorizada por el gobierno federal hasta ahora, según los CDC.

Las dosis de vacunas autorizadas estuvieron disponibles por primera vez en diciembre y eran productos que requerían dos dosis separadas por semanas. Pero desde enero, un número pequeño pero creciente de estadounidenses se ha vacunado por completo.

Vieques y Culebra: primeros dos pueblos en lograr inmunización de rebaño

En el caso de Puerto Rico se han recibido 980,140 dosis, de las cuales 900,000 han sido distribuidas. En total, se han administrado 567,813 vacunas: 356,436 (una sola dosis) y 211,377 (dosis completadas). Entre los grupos de interés se especificó que se ha administrado dosis de vacunas a 215,977 personas de 65 años o más; 2,745 a personas con discapacidad intelectual; 94,008 a maestros de escuelas públicas y privadas; y 19,025 en instituciones correccionales.

De otra parte, el Ayudante General de la Guardia Nacional José Reyes, indicó que esta semana se completaría la fase de vacunación a entre el 70% y el 80% de las poblaciones de las islas municipios de Vieques y Culebra. Estos dos pueblos serían los primeros en lograr inmunidad de rebaño en su población.

En el caso de Culebra, el total de personas vacunadas es de 1,600 personas. La población aproximada en el municipio es de 1,809. De otra parte, en Vieques se lograron inocular 8,400 personas. la población estimada de la Isla Nena es de 9,350 personas.

“Esta semana estamos completando vacunación en su totalidad en estos dos pueblos que serían los primeros en alcanzar ese 80% de inmunización de la población”, dijo entusiasmado Reyes.