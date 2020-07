Como un proceso de preguntas y respuestas.

Así describió la representante Maria Milagros Charbonier el allanamiento que realizó esta mañana el Negociado de Investigaciones Federales (FBI) en su residencia donde le fue ocupado su teléfono celular y el de su esposo.

La legisladora penepé narró en conferencia de prensa desde su oficina que aproximadamente a las 7:00 a.m. de hoy tenía una llamada perdida en su celular y al llamar de vuelta le notificaron que eran agentes del FBI y que se encontraban en la puerta de su residencia.

“Yo les pregunté si yo era objeto de alguna investigación, me dijeron que no que eran unas preguntas que ellos querían hacerme, una entrevista como parte de una investigación que están realizando… los deje pasar y comenzamos el proceso de preguntas y respuestas”, dijo Charbonier.

Asimismo pidió tranquilidad al pueblo de Puerto Rico sobre la investigación en curso y dijo no sentir ningún temor de algo que vaya a pasar.

“No tengo ningún temor en contestar preguntas no tengo ningún temor en darles respuestas a ustedes (la prensa) ni a nadie la realidad del caso es que esto es una investigación en curso yo le digo al pueblo de Puerto Rico que puede estar tranquilo yo no tengo absolutamente ningún temor de algo que vaya a pasar de algo que vaya a suceder son procesos de investigación normales y mientras me pregunten yo voy a contestar”, manifestó la representante.

También dijo estar tranquila cuando, según ella, el FBI le dijo que no era objeto de investigación.

“Estoy tranquila porque yo pregunté específicamente: ¿Soy objeto de alguna investigación? ¿Soy la tarjeta de alguna investigación? Y cuando me confirmaron que no, procedí a contestar las preguntas”, especificó.

Sobre la conversación que mantuvo con los agentes del FBI no quiso entrar en detalles.

“Qué me peguntaron no les puedo decir por la deferencia , tengo que decir que me trataron con mucha deferencia, no fueron ni tan siquiera hostiles”, señaló Charbonier.

Reveló que poco antes de terminar la entrevista le preguntaron si tenía algún problema en que los agentes miraran tanto el celular de ella como el de su esposo a lo que ella le contestó que no.

“Le entregue los teléfonos entonces me enseñaron una orden que tenían que era para ocuparme los teléfonos el mio y el de mi esposo”, contó.

Charbonier añadió que se comunicó con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez para notificarle sobre el allanamiento, sin embargo no dio más detalles sobre la conversación con el líder legislativo.