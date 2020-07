La representante María Milagros “Tata” Charbonier puso esta tarde a disposición del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez su cargo como presidenta de la Comisión de Ética.

En una carta enviada al líder cameral, y que compartió a través de las redes sociales, Charbonier indicó que “no quiero que ni usted ni mis compañeros tengan que estar respondiendo sobre asuntos que a veces se tornan inexplicables dentro de la discusión mediática y que tienen el solo propósito de desviar la atención sobre los temas importantes que esta Cámara bajo su presidencia ha adelantado”.

En días recientes, tanto legisladores del Partido Popular Democrático como del Partido Independentista Puertorriqueño habían solicitado a Méndez que removiera a Charbonier de la presidencia de la Comisión de Ética luego que el Tribunal Supremo le suspendiera por seis meses la práctica de notaría por violaciones a cánones de ética y la Ley Notarial de Puerto Rico. La legisladora dijo estar en desacuerdo con la decisión y buscará impugnar la decisión. Incluso, no descarta llegar a la corte suprema de Estados Unidos.

En la carta, Charbonier apuntó que estaría abandonando la presidencia de Ética “hasta tanto se dilucide favorablemente el presente asunto, como estoy convencida que será”.

A continuación, lee la carta que le envió Charbonier al presidente de la Cámara:

Señor Presidente Carlos Johnny Méndez y compañeros legisladores de mayoría:

En el día de hoy tuvimos como siempre una franca y sincera conversación sobre todos los asuntos que atañen a la situación que se ha presentado durante los últimos días y al requerimiento del Representante Tatito Hernández y Dennis Márquez en relación a la Presidencia de la Comisión de Ética.

Profundamente agradezco la confianza que todos mis compañeros me reiteraron en el día de hoy para continuar presidiendo las Comisiones que usted a su vez me dio la confianza de presidir, confianza que me reiteró en el día de hoy reconociendo y respetando como usted siempre lo ha hecho nuestras decisiones y los procesos democráticos.

Luego de la decisión del Supremo, aún cuando dicha sentencia no es final y firme y a través de nuestro Representante legal me presto a reconsiderar, anticipe el ataque político. Es normal en estos procesos políticos y hay que asumir esto con valentía y determinación.

Hago claro que dicha decisión no tiene nada que ver con mi gestión política y/o legislativa y se trata de un asunto del año 1999. Aún así, no quiero que ni usted ni mis compañeros tengan que estar respondiendo sobre asuntos que a veces se tornan inexplicables dentro de la discusión mediática y que tienen el solo propósito de desviar la atención sobre los temas importantes que esta Cámara bajo su presidencia ha adelantado.

Por lo tanto, aún cuando estoy segura que no prosperaría ninguna querella que los compañeros de la oposición radicaran en mi contra, pongo a su disposición la Presidencia de la Comisión de Ética, hasta tanto se dilucide favorablemente el presente asunto, como estoy convencida que será. Las luchas y las batallas nunca terminan mientras tengamos vida. Al final para mi lo importante es como dijo el Apóstol Pablo: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”. La justicia siempre brillará!

Maria Milagros CharbonierRepresentante por Acumulación