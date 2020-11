El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, radicó en la mañana de este sábado una querella en el cuartel de la Policía de Cataño “ante la irresponsabilidad del Partido Demócrata de convocar a una asamblea presencial, violando la orden ejecutiva que prohíbe aglomeraciones de personas”.

La medida la toma en medio de un proceso de selección de la directiva de los demócratas en la Isla en el que aspira a convertirse en presidente. Reta al presidente actual y quien busca ser reelecto, Charles “Charlie” Rodríguez.

Sin embargo, ante el repunte que se ha observado a causa del coronavirus, Hernández no acudió a la asamblea que se realiza desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Cataño. Llegó a las 10:30 a.m. al cuartel de la Policía de Cataño a radicar su querella.

“Lamentablemente en el día de hoy hay personas, hay políticos que no han entendido el mensaje que dio el electorado puertorriqueño en las últimas elecciones de inclusión, de diálogos, de buscar puntos de encuentros. Y en el día de hoy se ha dado un proceso de incumplimiento de la ley, de las normas, especialmente la última orden ejecutiva (por el coronavirus). En esta semana hay un aumento significativo en las personas contagiadas con COVID, aumentaron las muertes, aumentaron los pacientes”, afirmó a su salida del cuartel.

Alegó que había solicitado en el Partido Demócrata la cancelación del evento. Pero, alegó que no hubo diálogo. También dijo que hizo un llamado público a la gobernadora Wanda Vázquez.

Sin embargo, el evento contó con una dispensa otorgada por el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón.

“Aquí tenemos un grupo de miles de personas que están aglomeradas en un centro de convenciones incumpliendo con la ley”, denunció.

Hernández alegó que el oficial de la Policía que lo atendió, el sargento Edwin Narvaez, desconocía que la actividad se realizaba este sábado en Cataño.

“Las personas no pueden ir a la playa, no puede trabajar, no pueden hacer las actividades típicas que hace toda familia, pero sí puede aglutinarse miles de personas para una persona allegada, con una agenda política”, manifestó.

Ante esta radicación de la querella, Rodríguez explicó a Primera Hora que el evento se llama Asamblea Nacional, pero es realidad “es una votación” en la que todos los electores inscritos en la Isla tienen derecho a votar.

“Me trevo a decir que hoy va a haber más gente en Costco que aquí votando”, expuso.

En esta “votación” se seleccionarán 30 puestos de la directiva nacional del Partido Demócrata. Estos son presidente, vicepresidente, committee woman y committee man, un hombre y una mujer por cada distrito senatorial y 10 delegados por acumulación, cinco mujeres y cinco hombres.

En total, 83 personas esta compitiendo por estos cargos, entre los que se destaca Hernández y Rodríguez para la presidencia.

La votación, describió Rodríguez, se realizará bajo un “estricto protocolo de seguridad y salud” que fue avalado por el Departamento de Salud.

De hecho, comentó que ayer acudió personal de esta agencia, incluyendo epidemiólogo, a evaluar los preparativos.

Además, Rodríguez dijo que “tenemos la dispensa por parte del secretario de la Gobernación, (Antonio Pabón)”.

Para Rodríguez, el representante popular impugna el proceso porque “no tiene la más mínima oportunidad de ganar. En vez someterse al juicio final, viene con esta pretensión de impugnar con esta situación del COVID”.

Expuso que desde el pasado 5 de noviembre se sabe que la asamblea era hoy, sábado. Comentó que fue en esta semana que comenzó a mostrar objeción, al igual que otros populares.

Rodríguez destacó, además, que esta es la cuarta ocasión que se intenta realizar la selección del liderato boricua en el Partido Demócrata.

“Ya en los 50 estados han realizado la reorganización. Falta solo Puerto Rico y la fecha más hábil que teníamos era el día de hoy”, indicó, al comentar que nadie en las fiestas navideñas acude a votaciones.

No es menos cierto que esta votación se da en medio de un repunte de coronavirus en Puerto Rico en el que se han roto todos los récords anteriores de hospitalización, personas en ventiladores y muertes. De hecho, Salud informó este sábado que ya se sobrepasaron las 1,000 muertes a causa del coronavirus.