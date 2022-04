El alcalde popular de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry no compareció hoy a las vistas públicas de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, que investiga crímenes ambientales en la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas y reconoció en una carta que no tiene evidencia de que el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo tenga alguna propiedad en los terrenos protegidos.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez llamó “mentiroso” al alcalde y aunque había dicho que si el incumbente municipal no comparecía podría ser citado bajo apercibimiento de desacato, el líder legislativo dio por terminada la controversia.

“Creo que con esta carta, con el reconocimiento de él no tiene nada que probar aquí ya. A veces las cosas siendo muy ‘proper’, no constan para récord. Quedó como un mentiroso. Si hay dudas que de lo que significa mendaz, quedó como un mentiroso y no vino”, sostuvo Hernández Montañez.

En la carta, que fue leída en las vistas públicas por el líder cameral, el Alcalde reclamó que los comentarios que hizo en días recientes en una emisora radial de que tenía conocimiento sobre ocupantes ilegales en La Reserva, “fueron el producto de unas expresiones públicas opinando sobre asuntos internos del Partido Popular Democrático (PPD)”.

“Estas expresiones se ofrecieron en el contexto de mi derecho al ejercicio de la libertad de expresión”, alegó Ramírez Irizarry a quien el presidente de la Comisión de Recursos Naturales le había hecho un requerimiento de información en el contexto de sus expresiones públicas.

Ayer, en otra entrevista radial, el representante Ortiz Lugo dijo que había escuchado que Ramírez “es bolitero, que si vende drogas, que si lava dinero”.

“Yo no lo puedo afirmar aquí, pero lo he escuchado”, agregó el legislador popular y aspirante a la Alcaldía de Guayama.

“No poseo ningún tipo de información relacionada al asunto del barrio Las Mareas del municipio de Salinas, que no sea otra que la se está ventilando públicamente. Es decir, no tengo información o conocimiento que aportar sobre cualquier ‘crimen ambiental’ en la jurisdicción municipal de Salinas”, reclamó el Alcalde en la carta.

“Me parece que todo Puerto Rico ha adjudicado sobre las verdaderas intenciones de esta petición (de información”, sostuvo Ramírez Irizarry.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Edgardo Feliciano, le ripostó que “es lamentable que se hagan expresiones cuando no se tiene evidencia de carácter probatorio”.

Mientras tanto, el representante popular Jesús Manuel Ortiz González expresó que las vistas públicas no deben desviarse hacia otros temas y deben enfocarse en el tema del crimen ambiental en la Reserva Estuarina.

“La Comisión de Recursos Naturales ha investigado hasta ahora de manera responsable el horrendo crimen ambiental en Salinas. Cualquier cuestión o discrepancia política tiene que dilucidarse en los foros pertinentes. Esta comisión no lo es. Desvirtuar la investigación de este importante asunto por disputas políticas es una falta de respeto a la comunidad de Las Mareas y a la importante lucha por proteger el medioambiente que nos corresponde”, sostuvo Ortiz González.

El portavoz alterno de la delegación novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló pidió por su parte, que el Alcalde fuera sentado en las vistas públicas y que hubiera avalado que éste fuera citado a comparecer a través de los tribunales, pues dijo que se trata de un acto de difamación contra un miembro de la Asamblea Legislativa.

“El ataque no es solamente contra un compañero sino contra la Asamblea Legislativa”, dijo Rodríguez Aguiló, pero el Presidente de la Cámara indicó que el Alcalde “ya no tiene nada que probar”.

Las vistas públicas continúan hoy con los testimonios de la comisionada del Cuerpo de Vigilantes, Haydelín Rosa, la Junta de Planificación y líderes ambientales y comunitarios de la Comunidad Las Mareas.