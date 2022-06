El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández llamó “mendaz” hoy al presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago en medio de la repartición de culpas entre el liderato legislativo porque no se logró aprobar anoche el presupuesto para el nuevo año fiscal como les había requerido la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Tenemos que enfocarnos en lo que nos une, pero creo que él está casando luchas con medio mundo y no está estableciendo prioridades y el que se coloca en posiciones de combate en muchos frentes a la vez, se debilita. Se está debilitando solo con sus acciones y no cumple su palabra, ese es el problema, una persona que es mendaz, que le falta a su palabra, se debilita su liderato”, dijo el líder cameral al culpar nuevamente hoy al Presidente del Senado por la falta de consenso anoche para aprobar las medidas del presupuesto de gastos del gobierno para el año fiscal 2022-2023, por lo que hoy la JSF certificaría su versión sobre el manejo fiscal del País.

“Yo me preparé para esto y se lo digo al País. Yo sabía lo que venía y todo lo tengo por escrito para cuando llegara el momento histórico poder evidenciar quién le falló a Puerto Rico. Le falló José Luis Dalmau”, reclamó Hernández en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

“Tarde o temprano sabía que esto iba a ocurrir porque ocurrió en noviembre del año pasado y al final todo el mundo sabe que quien le falló al País se llama José Luis Dalmau. Hay una carta firmada por José Luis Dalmau pidiendo una extensión a la Junta hasta el día de ayer para aprobar dos medidas de forma integral, no las aprobó, no cumplió su palabra, es mendaz y le falta a la verdad”, sostuvo.

El Presidente de la Cámara dijo que ya no hay posibilidad de un acuerdo y que ahora tienen que aguardar por la decisión de la JSF. “El Senado no aprobó el presupuesto, hay un intinerario que terminó el 27 (de junio), sencillamente el 27 era la fecha límite y ellos (la Junta) van a actuar en el día de hoy. Ahora lo que nos queda es la parte de la manufactura. Ya aprobar lo del CRIM sería para ayudar al CRIM, pero no te van a dar los $40 millones. Hoy se reúne la Junta y aprobarán su versión sin el dinero de los municipios”, indicó Hernández.

“Cómo puede aclararle al País que él firmó un documento pidiendo unos días de extensión que el documento dice claramente los cambios, que incluye dinero para los municipios, que incluye una reforma contributiva para el tema estructural del CRIM, que incluye dinero para ASES y unos cambios para que sea revenue neutral el sector manufacturero con las enmiendas y que el lunes diga que no había leído la medida. Qué explique él, yo he sido consistente.

Hernández dijo que el líder senatorial no firmó anoche el comité de conferencias de las medidas de recaudos porque “él no quería aprobar simultáneamente las dos medidas”.

Sostuvo que sin el Proyecto del impuesto sustitutivo a las empresas foráneas, la Cámara no aprobó el presupuesto anoche “porque era (un ejercicio futil), era un engaño, aprobar el presupuesto con los $40 millones para los municipios sin los recaudos, hoy la Junta iba a decir ‘me engañaste, me incumpliste la palabra, pero si me pusiste por escrito que ibas a aprobar los dos’”.

“Es tan sencillo que no hay manera de explicarlo, que una persona solicite por escrito una extensión de tiempo para aprobar dos medidas y que sencillamente el día que las va a aprobar no esté dispuesto a firmar una de las dos medidas”, indicó el líder cameral y rechazó que la medida en torno al sustituto impuesto a las foráneas incluya una nueva contribución al CRIM.

Ayer en medio de las negociaciones en los cuerpos legislativos por la aprobación de las medidas presupuestas, Dalmau Santiago canceló la reunión que había convocado con los miembros de la Junta de Gobierno del PPD y arremetió contra el vice presidente de la Cámara, José “Cony” Varela por no dar paso al proyecto de enmiendas al Código Electoral.

Un incómodo Dalmau Santiago reclamó que su propuesta de que el electorado popular escoja en una elección interna entre un Estado Libre Asociado Mejorado y la libre asociación no había sido discutida.