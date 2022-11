Los proyectos sobre el tema del aborto provocaron hoy un nuevo choque entre el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito Hernández Montañez y el representante popular, Orlando Aponte Rosario, quien encabezó la evaluación de las medidas desde la Comisión de lo Jurídico del cuerpo legislativo.

Hernández Montañez desautorizó a Aponte Rosario por convocar para mañana a los miembros de la Comisión de lo Jurídico a un markup sesion sobre los cinco proyectos relacionados con la salud reproductiva de las mujeres. Aponte Rosario, reprochó a su vez, que Hernández Montañez haya citado también para mañana al caucus del Partido Popular Democrático (PPD) para discutir las cinco piezas de ley, entre ellas, el Proyecto del Senado 693 que elimina el aborto a partir de la semana 22 y el Proyecto de la Cámara 140, que ratifica el aborto al amparo del derecho constitucional a la intimidad.

PUBLICIDAD

El caucus popular será mañana en horas del mediodía, un día antes de que venza el plazo para la aprobación de medidas nuevas en la presente sesión ordinaria que expira el 15 de noviembre.

Ayer lunes las fricciones entre el líder cameral y Aponte Rosario se hicieron notables en el hemiciclo cuando Hernández Montañez, de un plulmazo, no dio paso a un intento del representante por el distrito 28 (Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo) de que se llevara a reconsideración el Proyecto de la Cámara 1037, de su autoría, que buscaba despenalizar la posesión de cinco gramos de marihuana para uso personal y fue derrotado el primero de noviembre. Ese día el debate culminó en un encontronazo a gritos entre Aponte Rosario con los portavoces novoprogresistas, Carlos “Johnny” Méndez y Gabriel Rodríguez Aguiló, incidente por el cual, el presidente de la Cámara refirió a los tres legisladores a la Comisión de Ética.

“Yo no lo tengo en calendario (el markup de las medidas del aborto) y el que firma las medidas y los markups es este servidor”, dijo el Presidente de la Cámara cuando periodistas le preguntaron al mediodía de hoy en el Capitolio por la consideración final de los proyectos del aborto en la Comisión de lo Jurídico.

“Que yo sepa el presidente de la Cámara es este servidor y es el que establece cuáles son los markups, las vistas, los procesos en calendario y eso no está en calendario”, sentenció Hernández Montañez.

Poco antes, Aponte Rosario había dicho que le había solicitado al líder cameral que el caucus popular en el que se tocarían las medidas del aborto fuera antes de mañana miércoles, de manera que el markup de las piezas legislativas fuera previo.

PUBLICIDAD

“Deseaba y había solicitado al Presidente que hiciera el caucus antes y por diferentes razones él decidió moverlo y celebrarlo mañana. De todas maneras, ya yo cité y circulé una convocatoria para hacer un markup sesión de las medidas mañana (miércoles). Creo que está para las 10 de la mañana”, indicó Aponte Rosario.

“Se debe hablar del tema, yo prefería que se hubiera hecho previo a la sesión pública de consideración final (markup). Yo solicité que se discutiera de forma amplia para tener el sentir de todos los compañeros antes de que se conovocara el markup sesión”, dijo.

Sostuvo que Hernández Montañez había dicho que el caucus sería hoy martes y “ayer lunes nos notificó que lo iba a estar moviendo para mañana”. Añadió que no tiene muchas expectativas “porque si ese caucus se va a celebrar después que yo haga el markup, poco importa lo que se hable allí”.

Hernández Montañez dijo por su parte, que el caucus de los representantes populares no es exclusivamente sobre el tema del aborto. “Puede ser que alguien lo traiga, pero es una cuestión procesal que típicamente se hace siempre que hay final de sesión”, indicó.

El Presidente de la Cámara no reveló su opinión en torno a las medidas. “Cuando llegue el momento me expresaré con mi voto”, dijo sin precisar de qué manera serán atendidos los proyectos de ley. “Nosotros vamos a atenderlos, eso está en nuestro itinerario, igual que atendimos la despenalización (de la marihuana) y se derrotó”, sostuvo.

Al ser preguntado por qué no le permitió a Aponte Rosario dirigirse ayer lunes en la sesión,luego de no dar paso a la solicitud del legislador de que se reconsiderara el derrotado PC1037, el líder legislativo dijo que hizo “lo prudente” al dirimir una controversia procesal. “Sencillamente tomé nuestra posición como presidente de no ha lugar en un asunto que era más que obvio, pues no hay ambiente en la delegación del PPD para atender este tema de nuevo (despenalización de la marihuana). Esto es final y firme… La delegación del PPD tiene 25 funcionarios, no uno, tiene 25 y yo tengo que escucharlos a todos de forma balanceada”, reclamó.