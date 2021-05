Un proyecto de ley que buscaba restituir poderes constitucionales que le fueron quitados a la Asamblea Legislativa y que el gobernador, Pedro Pierluisi vetó esta tarde “cambia” el ambiente de trabajo entre La Fortaleza y la mayoría popular en la Asamblea Legislativa, dijo el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.

El Proyecto de la Cámara 500 fue remitido a La Fortaleza el pasado 12 de mayo y el Gobernador lo vetó esta tarde “porque restringe inadecuadamente las facultades del Ejecutivo para cumplir con sus responsabilidades bajo la Ley Promesa”.

“No voy a negar que esto lacera la relación entre la Legislatura y el Ejecutivo. No hemos querido cruzar la linea del gobernador, pero él cruzó la nuestra. Son asuntos que atienden la responsabilidad ministerial de la Asamblea Legislativa, son asuntos indelegables y la pasada administración los delegó arbitrariamente en el Ejecutivo”, dijo el Presidente de la Cámara. Añadió que se trata de responsabilidades de la Legislatura que fueron transferida a la Autoridad Financiera y Agencia Fiscal (AFAF) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Hernández indicó que citó al caucus popular para las 11:00 de la mañana de mañana martes. “Esto cambia completamente el ambiente entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo”, sostuvo el líder legislativo y dijo que para él este proyecto era más importante, que la propuesta de enmiendas al Código Electoral.

“Voy a plantear al caucus cómo afecta esto (el veto) a sus representados y vamos a determinar el plan de acción”, indicó Hernández, quien ha condicionado el nombramiento de Larry Seilhamer como Secretario de Estado a que La Fortaleza de paso a las enmiendas al Código Electoral.

El proyecto de enmiendas al Código Electoral (Proyecto de la Cámara 4), el pasado viernes pasó raspando en la votación interna de la Comisión de Asuntos Electorales (10-8) . La medida no tiene el aval de las minorías y también enfrenta objeciones de varios populares, entre ellos, los representantes Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz Burgos y Luis Raúl Torres.

“Hasta que no se aprueben las enmiendas al Código Electoral, no va a bajar el nombramiento de Larry Seilhamer. Tan sencillo como eso”, sentenció el Presidente de la Cámara. Hernández no pudo precisar cuándo el P. de la C. 4 se llevará al pleno de la Cámara, ni si el asunto se discutiría hoy o mañana por el caucus popular.

Hernández dijo que si el nombramiento de Seilhamer no se baja a votación antes del 30 de junio, “perdió sus posibilidades”. Indicó además, que Seilhamer “ha ido perdiendo votos por sus propios méritos en cuanto a lo de LUMA, de forma acelerada”.

También dijo que había condicionado la confirmación de Manuel Torres a que el gobernador aceptara enmiendas al contrato de LUMA Energy y dijo que como el contrato no se modificó se le atribuye un veto tácito. “No lo vamos a atender, se cuelga”, consignó el Presidente de la Cámara.

El portavoz alterno novoprogresista en el Senado, Carmelo Ríos calificó de “chantaje político” el condicionar la aprobación de nombramientos. “Creo que la opinión pública sabe por qué es que no quieren aprobar a Larry Seilhamer y a Manuel Torres. Ya el Presidente del Senado votó a favor de Manuel Torres. No es porque no tiene la capacidad y no es porque no tiene la trayectoria, es un capricho y hasta un chantaje político, dijo Ríos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, José “Cony” Varela reconoció que varios miembros de su delegación tienen reparos al proyecto de enmiendas al Código Electoral. “Ellos quieren aclarar unos conceptos muy válidos, lo que le pido es que lo lean y que vean una tabla de contenido de las enmiendas que se hizo al proyecto”, dijo.

El representante Jesús Manuel Ortiz indicó a su vez, que la medida amerita “una discusión en caucus para hacerle ajustes de manera que se apruebe con el mayor consenso posible”. Mencionó que en el tema del balance electoral “tiene que haber consenso, no necesariamente con el Partido Nuevo Progresista (PNP), pero con los demás, es importante llegar a un consenso”.

Ortiz también dijo que el nombramiento de Seilhamer caducaría al cierre de sesión el próximo 30 de junio y “eso impone unos límites de tiempo”.

“Yo tengo dudas sobre algunos de los cambios que está proponiendo el compañero Varela”, estableció el representante Luis Raúl Torres. “Lo se debió haber hecho fue derogar el Código Electoral y si el gobernador lo vetaba, se entraría en una negociación para lograr unas enmiendas”, sostuvo el legislador popular.

El representante independentista, Denis Márquez dijo por si parte, que el P.C. 4 fue objeto “de una chapucería legislativa” en la Comisión de Asuntos Electorales. “Lo que quieren es afianzar el bipartidismo y el control del PPD y el PNP en la Comisión Estatal de Elecciones y las pasadas elecciones demostraron lo contrario”, sostuvo Márquez.

Indicó que tras la experiencia de las pasadas elecciones generales “esta era la oportunidad de hacer una reestructuración de la Junta Administrativa de Voto Ausente (JAVA) y no de hacer cambios cosméticos”.