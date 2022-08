El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anunció hoy que en esta segunda sesión ordinaria su delegación promoverá legislación para dar “más transparencia” a las transacciones de las Alianzas Público Privadas (APP) de cara a la eventual privatización de las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Hernández Montañez dijo que, si no se corrigen las “fallas” identificadas en el proceso de privatización que culminó con el contrato a LUMA Energy, no se aprueba legislación para reestructurar la deuda de la AEE y no se aprueban enmiendas a la ley de las APP para que haya mayor transparencia en las transacciones, no van a contar con el voto de la Cámara de Representantes.

“La Cámara y el Senado tienen un representante, cada uno, en la junta de las APP y para aprobarse esa APP requiere el voto unánime de las partes. Si estos tres puntos no se atienden, el gobernador, ni el Ejecutivo ni nadie cuenta con el voto de la Cámara de Representantes”, sentenció en una conferencia de prensa en la que anunció los cinco temas que el cuerpo legislativo atenderá con prioridad en la nueva sesión ordinaria: energía, educación, salud, anti corrupción y fiscalización.

Dijo que la Cámara, como institución, “nunca ha hecho un planteamiento en contra de las APP, lo que pasa es que de la misma manera que hay contratos buenos, hay contratos malos y esta APP, que fue la primera que hace esta administración, que fue la de LUMA, ha sido nefasta. Nosotros hemos radicado un proyecto viendo dónde han estado las fallas para evitarlo”, sostuvo el líder cameral.

“Esto se ha hecho en cuartos oscuros, no hay una divulgación de los activos, de la participación, de la capacidad que tienen desde un punto de vista financiero y desde punto de vista de entidad, para poder cumplir. LUMA, por ejemplo, es una entidad de reciente creación, que se creó por dos licitadores y esto no se podría hacer en otra jurisdicción porque la entidad que se lleva la subasta tiene que tener trayectoria, tiene que existir”, reclamó.

“El modelo como está legislado uno se entera de los pormenores cuando van a firmarlo. Así que hay que cambiarlo”, agregó.

Cuestionó el recién anunciado contrato de privatización de los muelles de San Juan a 30 años, pero dijo que la Legislatura no tiene injerencia en esta transacción.

En cuanto a la restructuración de la deuda de la AEE, adelantó que tras el veto del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia al Proyecto de la Cámara 1383 en la pasada sesión ordinaria, radicarán una nueva versión de la medida.

“Nunca hubo un diálogo ni una contrapropuesta…lo que estamos es radicando un vehículo para diálogo”, sostuvo el líder cameral, quien anunció que en el tema de la educación darán prioridad a la infraestructura de las escuelas, el currículo, la reforma de la Universidad de Puerto Rico y la emigración de los estudiantes.

“Es inaceptable lo que está ocurriendo en el sistema de educación del país”, dijo el Presidente de la Cámara y agregó que visitarán escuelas y se reunirán con maestros, así como, con personal no docente.

En el tema de la salud, Hernández Montañez indicó que evaluarán el método de pago de las aseguradoras a la Administración de Servicios (ASES) y a entidades privadas y anunció que este mes y el próximo, celebrarán vistas públicas y ejecutivas sobre varias medidas que buscan atender la problemática.