El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández descartó buscar la gobernación en las elecciones generales de 2024 y dijo que no volverá a aspirar a la Legislatura.

“Yo tengo dos vías: comisionado residente o alcalde (de Dorado). Esas son mis dos rutas”, indicó el líder legislativo al tiempo que criticó una posible concertación de fuerzas electorales entre Juan Dalmau Ramírez del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Manuel Natal Albelo, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

‘Yo no tengo ningún problema, no voy a cambiar. Digo las cosas como son, es el junte de la independencia y el socialismo y yo considero que ese es un junte demoníaco. Eso es lo que es”, sostuvo Hernández Montañez a preguntas de periodistas en el Capitolio.

PUBLICIDAD

“En un momento de debilidad donde los dos partidos principales tienen serios señalamientos de funcionarios corruptos no se puede penalizar y cometer el error de darle la confianza a un junte de gente que abiertamente lo que quiere es llevar a Puerto Rico a separarlo de los Estados Unidos y presentar una política pública socialista”, indicó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), quien está en su tercer término en la Cámara.

-¿Por qué es demoníaco?, le preguntó un reportero.

“Porque lo es, porque a ese junte entre independentistas y socialistas lo he llamado un junte demoníaco porque es un junte que le hace daño al País porque va a cambiar completamente la visión obviamente de lo que pensamos la mayoría de los puertorriqueños. Es el junte que han hablado Victoria y el PIP. Si tú te juntas con alguien es que eres del mismo grupo estás conciliando, tienes puntos en común. Ellos tienen dos puntos en común, claros, consistentes: creen en la independencia y el socialismo”, dijo el Presidente de la Cámara.

Reclamó que “ese junte demoniaco no se puede fomentar para que los puertorriqueños cometan un error en las próximas elecciones, le cifren la confianza, porque están indignados con funcionarios del Partido Popular y el PNP que le han fallado a su confianza por actos de corrupción”. Agregó que “lo que hay que hacer es escoger buenos populares y buenos penepés y escoger buenos candidatos que representen los valores de Puerto Rico”.

Hernández Montañez dijo también que no cree que el posible junte le quite votos al PPD. “La mayoría de los populares creemos en la unión permanente bajo dos vertientes: el ELA y la libre asociación”, dijo.

PUBLICIDAD

Sobre sus aspiraciones políticas dijo que dentro de año hará el anuncio y que escogerá entre la candidatura a comisionado residente en Washington o la Alcaldía de Dordo.

“Todavía es muy temprano para tomar una decisión sobre eso. Sí, puedo decir desde ahora que estoy mirando a otros horizontes, fuera de la Cámara, claro. Siempre he creído en la limitación de términos, aunque creo que mi teoría me la acaban de derrotar con todos estos casos de corrupción que entraron desde el primer día robando, creo que ahora me ha cambiado mi mentalidad y el que sea bueno y tenga 30 años lo voy a abrazar porque no sé quién viene. Es mejor malo conocido que bueno por conocer”, indicó al tiempo que reclamó que como líder legislativo ha “cumplido”.

-¿Por qué no buscará la gobernación?

“Porque son etapas que uno tiene que saber cuándo puede brincar a esa etapa... Uno tiene que saber que hay momentos para todo. Todas las personas que han brincado a destiempo a esas posiciones son aves de paso que duran poco porque no estaban listos y uno tiene que saber cuándo está listo”, dijo Hernández Montañez.

“Mi regla es que, para tú llegar a gobernar a Puerto Rico, mucha gente se cree que es una cosa de un individuo, tú tienes que venir con un equipo gigante y tienes que venir preparándote cuatro o cinco años antes. Ya yo me estoy preparando para otra cosa desde antes. Así que el que piense que quiere ser gobernador que sea para las próximas elecciones debería estar desde ahora montando ese equipo porque es imposible pensar que un gobernador va a levantar a Puerto Rico con la capacidad de una persona tiene que tener un ejército”, sostuvo para agregar que culminará su término en la Legislatura el 31 de diciembre de 2024.