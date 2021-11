El presidente de la Cámara Rafael “Tatito” Hernández dijo hoy que si el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia convoca a una sesión extraordinaria, para considerar el Proyecto 1003 de enmiendas a la reforma laboral, ese cuerpo legislativo no participaría, pues la medida se quedó pendiente de votación e el Senado.

“Ya me comuniqué con el gobernador y le dije que lo que quiera lo atendemos en enero. No hace falta que nos citen (a una extraordinaria) porque hasta para la reforma laboral puede hacerlo con el Senado y no tiene que hacerlo con nosotros, nosotros la aprobamos. Así que no tenemos nada pendiente y si hay algo prioritario que nos lo haga llegar y lo trabajamos para aprobarlo la primera semana de enero”, dijo Hernández a preguntas de periodistas en el Capitolio.

Sostuvo que en términos de tramite el PC 1003, no tiene que volver a pasar por la Cámara, pues la medida ya fue aprobada con 29 votos en ese cuerpo legislativo. Dijo que solo lo tendrían que volver a considerar si el Senado le introduce enmiendas.

“Si lo quieren modificar van a tener que esperar hasta enero para sentarse con nosotros porque no venimos para acá. Me voy a reafirmar en que si nos convocan, vamos abrir, citamos 20 días y cerramos y ya se los dijimos al gobernador. Respeto las prerrogativas, él tiene derecho, pero yo entiendo que si a la Cámara el gobernador nos pidió algo y se quedó a mitad de camino, sí nos debe de incluir. Pero, todas las comunicaciones, todos los compromisos de la Cámara de Representantes con el gobernador se cumplieron”, sostuvo el líder cameral.

El proyecto de enmiendas a la reforma laboral se aprobó a viva voz en el Senado el último día de la pasada sesión ordinaria, pero la medida no se llevó a votación final y se dejó sobre la mesa porque no tenía los votos suficientes.