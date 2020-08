El portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez alegó hoy que su compañero de delegación, José “Conny” Varela Fernández nunca se contagió con el COVID-19.

Pero, el propio Varela Fernández confirmó a Primera Hora que, aunque se recuperó, sí se infectó con el virus que se ha esparcido en el País y mantiene en cuarentena a muchos políticos que se tiraron a la calle en busca de votos en las recientes primarias.

“El compañero (Varela) fue un falso positivo, nunca tuvo la enfermedad ni fue contagiado. Nosotros nos estamos haciendo pruebas…, la inmensa mayoría se ha hecho por lo menos de 4 o 5 y algunos se han hecho la molecular”, dijo Hernández Montañez a preguntas de este diario sobre la situación del COVID-19 en la delegación popular, ante el gran número de novoprogresistas que han hecho público que se infectaron con el virus. El representante Varela Fernández fue el primer legislador en anunciar públicamente a mediados de julio que había arrojado positivo al coronavirus y que guardaría cuarentena en su hogar.

-¿Cómo usted sabe que (Varela) fue un falso positivo?, le inquirió Primera Hora a Hernández Montañez en una conferencia de prensa virtual, a través de la aplicación ZOOM.

“En las mismas pruebas le dijeron que era falso positivo”, dijo el portavoz de la delegación pepedé.

Pero Varela Fernández se sostuvo en que fue positivo al COVID-19.

“Tal vez como como fui asintomático y no desarrollé síntomas, algunos han pensado que fui un falso positivo, pero yo fui positivo a una prueba molecular a mediados de julio”, expresó por su parte, Varela Fernández mediante llamada telefónica.

El legislador cagüeño indicó que permaneció tres semanas en aislamiento junto con su esposa y detalló que se contagió en una actividad social en San Juan.

“Me dio fiebre, pero no tuve problemas de respiración ni perdí el olfato. Mi esposa estuvo aislada también por prevención y me comuniqué con las personas con las que compartí para hacer el contact tracing”, explicó.

Indicó que después de cumplir con el aislamiento se repitió la prueba y el resultado fue negativo. “El médico me dijo que ya me había curado”, sostuvo.

“Me siento bien gracias a Dios y sigo haciendo mis ejercicios todos los días. No he tenido ninguna consecuencia hasta ahora. Cuando me enfermé como me sentía tan bien continué con mi rutina de ejercicios pero eso es de caso en caso”, agregó Varela.