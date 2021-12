El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, reafirmó hoy que no atenderá las medidas incluidas por el gobernador Pedro Pierluisi en la convocatoria de la sesión extraordinaria y sostuvo que la discusión debió girar en torno a la reforma laboral y la búsqueda de puntos de encuentro para aprobar la legislación.

Aseguró que el gobernador le falta a la verdad al no incluir la medida en la convocatoria a pesar de que la Cámara acogió los puntos en donde el Ejecutivo tenía reparos.

“El gobernador le falta a la verdad. Si él es antiobrero que lo diga, si él no cree en los trabajadores y, sencillamente, no quiere que se le regresen los beneficios y los derechos a los trabajadores puertorriqueños, que se lo diga al país y no siga mintiendo”, dijo el presidente cameral.

“Esto hoy lo que hubiera sido es una mesa (de trabajo), sentados todos, buscando alternativas para apoyar un punto de encuentro y devolverles a los trabajadores en este primer año esos derechos que le quitó la pasada administración y la administración corrupta de Ricardo Rosselló en componenda con Thomas Rivera Schatz y ‘Johnny’ Méndez. Esa es la realidad”, dijo al hacer referencia a los expresidentes de Cámara y Senado.

El Proyecto de la Cámara 3 que enmienda las leyes laborales fue aprobado en la Cámara con el aval de 29 votos, pero quedó pendiente de acción en el Senado.

Hernández sostuvo que la Cámara atendió los tres puntos con los cuales el Ejecutivo había expresado reparos y solicitado que se modificaran: la reducción de tiempo de probatoria, el tiempo prescriptivo para demandas por despido injustificado y la paga doble.

“Nosotros quisiéramos haber estado aquí hoy dialogando las alternativas de cómo modificar y llegar a puntos de encuentro en la reforma laboral, ese era el tema...”, indicó.

El líder legislativo insistió en que la convocatoria del gobernador –la cual sostuvo no incluye ninguna medida urgente- es una estrategia del Ejecutivo para desviar la atención de lo ocurrido con el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, quien enfrenta acusaciones federales por conspiración, soborno y recibir comisiones ilegales.

Mientras, Pierluisi ha afirmado que la posición de la mayoría legislativa es una “falta de respeto”.

“La intención de la Legislatura es clara. No vamos a atender las medidas del gobernador. Queremos atenderlas con premura, obviamente... en enero”, expuso al señalar que una de las opciones es abrir los trabajos hoy y recesar hasta el 22 de diciembre.

“Con eso, el gobernador se va con un mensaje claro y contundente de que no le vamos a atender las medidas”, agregó.

Sostuvo que no hubiera tenido reparos con atender el Proyecto de la Cámara 911 -que garantiza el cumplimiento con la ley federal Family First- si en la convocatoria el Ejecutivo hubiera reconocido que para su aplicación es necesario modificar unas partidas presupuestarias y que el Departamento de la Familia tiene unos problemas estructurales que debe atender.

“En todas las ocasiones que esta Asamblea Legislativa, Cámara, Senado y Ejecutivo, se han puesto de acuerdo, hemos llegado a puntos de encuentro y hemos tenido soluciones finales para el pueblo de Puerto Rico. En esta ocasión el gobierno nunca nos consultó. Esto es un gobierno compartido y tiene que haber respeto y deferencia y el respeto se exige cuando se cumple y para el exigir respeto tiene que respetar también a este cuerpo legislativo”, señaló.