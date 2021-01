El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito”Hernández dijo hoy que hasta el momento no ha encontrado que el abogado y ex director de Finanzas del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jerome Garffer Croly, acusado de violencia de género, tenga vigente algún contrato con la minoría novoprogresista en ese cuerpo legislativo.

“He visto la mayoría de los contratos y los poquitos que se han aprobado en esta semana y no he visto ningún contrato de ninguna firma que tenga relación a él, pero me voy a encargar hoy de hacer un doble check con el administrador (de la Cámara) para ver si tiene algún tipo de solicitud en agenda por parte de algún legislador del PNP”, dijo Hernández.

“Creo que es inmoral que una persona que no haya cumplido con la ley tenga contratos con el gobierno. Se distancia de la política pública de lo que debe ser la sana administración”, agregó el legislador popular.

Agencias del gobierno que tenían contratos con la firma legal de Garffer anunciaron hoy la cancelación de los mismos.

Contra Garffer Croly, ex vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, pesa un cargo por violación al Artículo 3.1 de la Ley 54 Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Se le imputa maltrato sicológico y físico contra su pareja en hechos ocurridos el pasado viernes en el mirador de Guaynabo.

La jueza Keila M. Díaz Morales, del Tribunal de Bayamón le determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $50,000, además del uso de un grillete electrónico.

La jueza emitió una orden de protección para la víctima y la vista preliminar quedó señalada para el 11 de febrero de 2021.

Esta no es la primera vez que Garffer enfrenta problemas con la ley por denuncias en su contra de violencia de género. El año pasado se le imputó otro caso, pero no se le encontró causa. En el verano de 2012, otra pareja de Garffer, también solicitó protección.

Hoy la presidenta ejecutiva de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, anunció la cancelación del contrato con la firma The Garffer Group. El contrato, para casos de expropiación, estaba vigente hasta junio de 2021.

De igual forma, Alejandro Salgado, administrador de Vivienda Pública, canceló otro contrato que mantenía la firma legal de Garffer con la dependencia pública hasta el 30 de junio próximo.

La firma manejaba vistas administrativas del programa de vivienda pública, entre otros asuntos legales, según informó la agencia.