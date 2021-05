El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, se mostró este miércoles despreocupado con que el pueblo piense que le ha lanzado una especie de chantaje al gobernador Pedro Pierluisi, al insistir en la postura de que debe buscar la manera de que en la Legislatura se aprueben las enmiendas al Código Electoral y convertirlo en ley para entonces darle paso a la confirmación del nombramiento de Larry Seilhamer como secretario de Estado.

Estipuló que si no se aprueba la medida que regula el proceso de elecciones en la Isla, el exsenador será colgado.

“Lo siento, lo siento, lo siento. (Lo) vamos a hacer aquí, con mucha madurez, porque yo estoy diciendo las cosas claras y no le estoy mintiendo al país”, afirmó el líder cameral a su salida de la reunión semanal con el gobernador cuando se le indicó que si esta postura no representa un chantaje.

PUBLICIDAD

El asesor del gobernador en asunto legislativos, Carlos Rivera Justiniano, también catalogó la postura como un chantaje, pues Hernández aceptó que Seilhamer cuenta con los votos para ser confirmados.

Específicamente, comentó que “la postura del gobernador es que el presidente de la Cámara lo que está es intentando chantajear y él no va a negociar ningún nombramiento”.

No obstante, Rivera Justiniano dijo que, a su entender, la Cámara buscaba negociar el nombramiento a contralor de Manuel Torres con el Código Electoral y el de Seilhamer con la pospocisión de la fecha en que Luma Energy comenzaría a operar en Puerto Rico.

Pero, el presidente cameral –en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza- lo que estipuló es que el trueque sería entre Seilhamer a cambio de que Pierluisi aprueba las enmiendas al Código Electoral.

Hernández hizo hincapié en que Pierluisi tiene que conseguir dos o tres votos en el Senado para que se apruebe en ese cuerpo el nuevo Código, ya que hasta el momento la medida cuenta con la oposición de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), del Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad.

“Yo lo voy a aprobar con 26 votos, con los populares. El acuerdo fue un asunto estrictamente del caucus del PPD (Partido Popular Democrático). Se va a hacer el diálogo, se va a seguir el consenso... Pasará al Senado, el Senado le realizará las enmiendas, si es que le va a hacer enmiendas. Si no se atiende de aquí al 30 (de junio, cuando se acaba la sesión legislativa), está colga’o. Mira qué fácil. Si el gobernador no hace su ‘diligent’ de buscar dos o tres votos, consciente de la realidad de que el PPD no tiene todos los votos (en el Senado) y no busca dos o tres votos en el Senado, cuelga a Larry Seilhamer. Lo cuelga el gobernador, no lo cuelga Rafael Hernández Montañez ni la mayoría del PPD que va a aprobar la medida”, argumentó.

PUBLICIDAD

Asimismo, el presidente cameral estipuló que este proceso de “consejo y consentimiento” entre la Legislatura y el gobernador no es nuevo. Sin embargo, señaló que “la diferencia es que yo no tengo problemas de transparencia. La diferencia es que yo no les escondo nada. La diferencia es que yo digo las cosas de frente. Yo no negocio nada para mí, nunca he negociado nada para mí. Las cosas que se hacen, se hacen desde el punto de vista de política pública, acuerdos, procesos de consejo y consentimiento, de acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo. Ustedes lo están viendo en vivo cómo funciona”.

Estas enmiendas al Código Electoral que se discuten serán llevadas a votación a finales de mes, según adelantó el líder cameral.

“El compromiso es de nosotros, de la Cámara, y nosotros lo vamos a cumplir. Esperamos ya, para esta semana no, para el 25, ya tener el proyecto listo, y entre esos días aprobarlo”, sostuvo.

La medida pasaría entonces a la consideración del Senado.

Cuando se le cuestionó a Hernández sobre la oposición que tienen las enmiendas impulsadas, este señaló que se les ha dado oportunidad a todos los sectores a expresar sus posturas en vistas públicas y otros procesos legislativos.

“No pueden quejarse de que no tienen lenguaje. Tienen el documento en las manos, por es que se pueden expresar. Todavía no se ha dado la vista de ‘markup’ (para atender enmiendas), que también tienen el espacio para recomendar enmiendas y poder ser derrotadas o aprobadas, y todavía no se ha llevado al ‘floor’. Así que, mira lo interesante de esto. ¡Qué bueno la democracia bajo el Estado Libre Asociado! Ellos se pueden expresar y nosotros la cumplimos con nuestras normas. El compromiso es de nosotros, de la Cámara, y nosotros lo vamos a cumplir”, puntualizó el líder cameral.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que Rivera Justiniano indicó que, al menos, las dos enmiendas solicitadas por el gobernador, que fueron ampliar el horario de votación y cambios al voto encamado, se incluyeron. Sin embargo, los portavoces del PNP en la Legislatura, el representante Carlos “Johnny” Méndez y el senador Carmelo Ríos, le informaron ayer, martes, a Pierluisi que se disponen a votarle en contra de la propuesta para enmendar el Código Electoral.

Presidente del Senado no se compromete

Pero, Hernández podría confrontar más problemas en su intención de canjear el nombramiento de Seilhamer con la aprobación del Código Electoral. Es que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, no se comprometió en aprobar una medida que no cuente con el consenso de todos los partidos. Recordó que hizo ese compromiso con la senadora independentista, María de Lourdes Santiago.

“Me reservo actuar como yo me comprometí con todos los partidos. El proceso legislativo inició con un proyecto en la Cámara y no en el Senado. No quiere decir que pueda surgir (un proyecto) nuevo, enmendarse. En el Senado es distinto, porque no hay mayoría absoluta”, sostuvo.

Sin embargo, Dalmau afirmó que “eso es un tema prioritario. Nos gustaría atenderlo antes del 25 de junio”.