Ante la desestimación de 22 de los 24 cargos que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) le imputó a la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, el presidente de la Cámara de Hernández, Rafael “Tatito” Hernández Montañez pidió hoy la renuncia de todos los miembros del organismo encargado de procesar a funcionarios públicos.

“En este caso hay una agenda obvia de utilización de fondos públicos para adelantar una causa política”, dijo el líder legislativo al reaccionar al fallo de la jueza Iraida Rodríguez Castro, quien desestimó todos los cargos por evasión contributiva que el OPFEI le imputó a Nogales Molinelli, su progenitora, Rita Molinelli Freytes y a una corporación familiar. La jueza sólo encontró causa probable en dos cargos por omitir información en su primer informe financiero a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

“Formalmente le pedimos la renuncia a todos los miembros del OPFEI y a todo el componente que ha demostrado su incapacidad en la utilización del poder para gastar miles y miles de dólares y terminar con unos señalamientos que ya la Cámara había atendido en la Comisión de Ética”, dijo Hernández Montañez a preguntas de periodistas en el Capitolio.

El 6 de diciembre de 2021, el pleno de la Cámara aprobó un informe de la Comisión de Ética, que recomendó sancionar con una reprimenda pública y una multa de $2 mil por no incluir en su informe financiera los roles que tenían en la corporación Ocean Front Villas y en las organizaciones sin fines de lucro Brigada Legal Solidaria y la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte.

El líder cameral indicó que este caso “es un ejemplo de la mala utilización de fondos para tratar de buscar y adelantar causas político partidistas y no voy a centrar esto solamente en el Partido Nuevo Progresista (PNP) porque la historia está clara y los dos partidos que han estado en el poder, han utilizado erradamente el poder”.

Añadió que la figura del OPFEI “cuando se diseñó lo que intentaba era evitar eso, pero no se creó una entidad autónoma”.

“El proceso de cómo llegó esto al FEI no fue correcto, la dinámica que utilizó el gobierno para comunicar tampoco lo fue. Lo que he escuchado por encima es una ofensiva institucional de políticos del Partido Nuevo Progresista contra esta señora (Nogales Molinelli). Así que se nota toda una maquinaria detrás. Yo no soy nuevo en esto, aquí hay una agenda. Las canto como las veo”, sostuvo Hernández Montañez.

Dijo que “este proceso lacera la imagen de la institución (OPFEI), que ha demostrado que no es efectiva y quiero ser consistente con esto, es lamentable que los casos (de corrupción) terminen enjuiciados a nivel federal y los de Puerto Rico no son encausados y cuando se va a encausar a alguien se hace un show político, eso es lo que me molesta, es burdo y no tengo problemas en decir que lo he visto en mi partido también”.

“Es bien lamentable que lo que se presentó ante la propia juez los haya destruido literalmente en el proceso y haya establecido que no tenía ningún tipo de prueba admisible en muchos de los planteamientos del Estado, con un gasto extraordinario de plantear 51 posibles delitos. El OPFEI es para funcionarios públicos y trajiste a la familia, que es como sagrado, son líneas que no se cruzan para después terminar solamente con dos posibles delitos y estamos hablando de dos asuntos que desde el punto vista nuestro, ya fueron atendidos responsablemente”, agregó el Presidente de la Cámara.

Dijo que el presidente de la Comisión de Ética (Ángel Matos García) y todos los miembros de la comisión “están cumpliendo con su deber de atender cualquier nueva queja para evaluarla si cumple de forma y después evaluarla como una querella formal”, pero insistió en que el asunto que llevó el OPFEI al tribunal contra la legisladora del MVC ya fue atendido en la Cámara.

“Al final, aquí yo tengo que trabajar con todos los legisladores, hay personas que prefieren que yo trabaje solamente con los del PNP y los del PPD, yo tengo que trabajar con todos, pero ella ha sido diligente en su gestión, ella cumplió, fue evaluada, fue sancionada y lo que prevaleció del OPFEI fueron dos elementos ya atendidos”, reiteró.

“Este servidor no va a radicar una queja nueva para evaluar algo que ya la Comisión determinó y que ella tuvo que cumplir y pagar. Si más adelante hay algún otro caso referente a esto, que traiga un elemento nuevo, un delito nuevo, no nos temblará la mano para hacer el referido formal a la Comisión de Ética, pero ahora no tenemos un caso”, agregó el Presidente de la Cámara.

Desde el punto de vista procesal, dijo “este es el momento para que los partidos principales que son los que tienen los votos hacer un cambio de política pública, repensemos la estructura del OPFEI, darle autonomía y evitar tener referidos que están dirigidos desde el punto de vista partidista y gastar recursos del Estado con agendas político partidistas”.

Sobre el proyecto del representante Héctor Ferrer Santiago, que propone eliminar el OPFEI y crear un Código Anti Corrupción, Hernández Montañez dijo que se reunirá próximamente con el autor de la medida y aseguró que conseguirán los votos en la Cámara para aprobarlo en la presente sesión ordinaria, que culmina el 30 de junio.