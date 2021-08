El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo hoy que toca a los representantes divulgar públicamente los resultados de las pruebas de dopaje y si algún legislador tiene o no licencia para el uso de cannabis medicinal.

Hernández Montañez reiteró, en una conferencia de prensa, que de las pruebas sorpresa realizadas el pasado 17 de agosto a empleados y representantes para detectar el uso de sustancias controladas, unas 21 muestras son objeto de revisión por discrepancias, entre las cuales hay miembros de la Cámara.

“Yo no lo voy a decir, pero sé que en las próximas 24 horas algunos legisladores van a divulgar los resultados”, sostuvo el líder legislativo a preguntas de periodistas en el Capitolio.

Preguntado si hay representantes que poseen licencia de cannabis medicinal, se amparó en que “es una cuestión de salud y no puedo divulgarlo”.

Indicó que al tratarse de una muestra suministrada por la Cámara, cualquier legislador puede solicitar el resultado y hacerlo público.

“No es automáticamente. Los resultados cualquier legislador puede pedirlos, se le suministra y si lo quiere colgar en las redes lo puede colgar en las redes, el resultado es del legislador”, agregó Hernández Montañez, quien hizo claro que al día de hoy no había ningún caso positivo en la Cámara.

“No hay un caso positivo en la Cámara de Representantes todavía. No hay un caso positivo a ningún tipo de sustancia controlada todavía. Hay 21 casos donde hay de todo, hay funcionarios electos y hay funcionarios de la Cámara”, puntualizó.

“Esto es algo bien privado. Lo digo porque sé de gente que me ha dicho, ‘yo utilizo gummies (de cannabis) para dormir, me han hecho pruebas y no sale porque es tan pequeño que no sale’. Esto ha sido empleados que me lo han dicho antes, cuando los fuimos a contratar”, detalló el líder cameral.

“Sí hay”, dijo reiteradas veces cuando se le volvió a preguntas si entre las muestras que son revisadas hay algunas que corresponden a legisladores.

“Sí hay una persona o dos o tres personas. Son 21 y de los 21, hay funcionarios electos. Cuando nos informen si cometió delito o no, lo haremos público y lo digo desde ahora, si no ha cometido delito y tiene una licencia, yo no lo voy a divulgar porque yo no voy a divulgar un asunto médico”, sostuvo Hernández Montañez.

“Si cumple con el estado de derecho pregúntenle a un legislador, si un legislador motus propio quiere decir, ‘yo salí positivo para el uso de cannabis’ que se lo diga él. Aquí también hay un elemento humano de gente que tiene cáncer, de gente que está sufriendo una situación apremiante de salud”, agregó.

A la pregunta de si hay representantes que tienen licencia de cannabis medicinal, Hernández Montañez dijo que cuando venga el resultado (final) se le preguntará como parte de la entrevista a las personas si la tienen o no, yo verdaderamente no he entrado en quiénes son”

“Espero que el que tenga esta discrepancia la tenga (la licencia) y tiene que tenerla previa al evento, no es que vayan a salir corriendo y que saquen una licencia a última hora, tiene que ser una licencia que haya sido previa a la prueba”, expresó.