La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aplicará un crédito equivalente al 50% de las facturas de más de 37,000 abonados de sectores de San Juan, Carolina y Loíza que confrontaron deficiencias en el servicio de agua potable.

El beneficio incluye cuentas residenciales y comerciales y será aplicado automáticamente, por lo que los abonados elegibles no tendrán que llamar, radicar una solicitud ni acudir a una oficina de la AAA.

La AAA informó que ya notificó a los abonados elegibles por correo electrónico y/o WhatsApp sobre el crédito correspondiente a sus cuentas.

Si la cuenta está al día, el crédito será aplicado a favor del abonado. Si mantiene un balance pendiente, el crédito se utilizará para reducir la deuda existente.

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¿Qué sectores recibirán el crédito?

La AAA identificó dos grupos de abonados, con distintos periodos de facturación.

Los abonados de estos sectores recibirán un crédito equivalente al 50% de las facturas correspondientes a julio y octubre de 2025, y enero, febrero, mayo, junio y julio de 2026:

Villa Palmeras

Residencial Luis Lloréns Torres

Barrio Obrero

Monteflores

San Mateo

Sagrado Corazón

El segundo grupo recibirá un crédito equivalente al 50% de las facturas de mayo, junio y julio de 2026:

Condado

Ocean Park

Minillas

Alto del Cabro

Machuchal

Seboruco

Martín Peña

Hipódromo

Tras Talleres

Chícharo

María Moczó

Placita de Santurce

Parque Central de San Juan

San Juan Moderno

Gandul

Miramar

Puerta de Tierra

Pulguero

Campo Alegre

Figueroa

Piñones–Loíza

Isla Verde–Carolina

Para determinar quiénes cualificaban, la AAA tomó en cuenta, entre otros factores, las averías registradas, el tiempo que tardaron algunos sectores en recuperar el servicio y las condiciones particulares de la red, incluyendo áreas ubicadas en puntos altos.

La AAA aclaró que estos créditos corresponden a deficiencias específicas en el servicio identificadas mediante su análisis y no están relacionados con los ajustes operacionales implementados debido a las condiciones de sequía.

Si un abonado quiere confirmar si cualifica para el beneficio o tiene alguna duda sobre el crédito, puede comunicarse con el Servicio al Cliente de la AAA al 787-620-2482.