¿Te toca el crédito de la AAA? Mira qué sectores recibirán el alivio
Algunos abonados recibirán un crédito equivalente al 50% de las facturas de siete meses.
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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aplicará un crédito equivalente al 50% de las facturas de más de 37,000 abonados de sectores de San Juan, Carolina y Loíza que confrontaron deficiencias en el servicio de agua potable.
El beneficio incluye cuentas residenciales y comerciales y será aplicado automáticamente, por lo que los abonados elegibles no tendrán que llamar, radicar una solicitud ni acudir a una oficina de la AAA.
La AAA informó que ya notificó a los abonados elegibles por correo electrónico y/o WhatsApp sobre el crédito correspondiente a sus cuentas.
Si la cuenta está al día, el crédito será aplicado a favor del abonado. Si mantiene un balance pendiente, el crédito se utilizará para reducir la deuda existente.
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¿Qué sectores recibirán el crédito?
La AAA identificó dos grupos de abonados, con distintos periodos de facturación.
Los abonados de estos sectores recibirán un crédito equivalente al 50% de las facturas correspondientes a julio y octubre de 2025, y enero, febrero, mayo, junio y julio de 2026:
- Villa Palmeras
- Residencial Luis Lloréns Torres
- Barrio Obrero
- Monteflores
- San Mateo
- Sagrado Corazón
El segundo grupo recibirá un crédito equivalente al 50% de las facturas de mayo, junio y julio de 2026:
- Condado
- Ocean Park
- Minillas
- Alto del Cabro
- Machuchal
- Seboruco
- Martín Peña
- Hipódromo
- Tras Talleres
- Chícharo
- María Moczó
- Placita de Santurce
- Parque Central de San Juan
- San Juan Moderno
- Gandul
- Miramar
- Puerta de Tierra
- Pulguero
- Campo Alegre
- Figueroa
- Piñones–Loíza
- Isla Verde–Carolina
Para determinar quiénes cualificaban, la AAA tomó en cuenta, entre otros factores, las averías registradas, el tiempo que tardaron algunos sectores en recuperar el servicio y las condiciones particulares de la red, incluyendo áreas ubicadas en puntos altos.
La AAA aclaró que estos créditos corresponden a deficiencias específicas en el servicio identificadas mediante su análisis y no están relacionados con los ajustes operacionales implementados debido a las condiciones de sequía.
Si un abonado quiere confirmar si cualifica para el beneficio o tiene alguna duda sobre el crédito, puede comunicarse con el Servicio al Cliente de la AAA al 787-620-2482.