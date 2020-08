Las primarias del próximo domingo serán históricas: será la primera vez que el Partido Popular Democrático (PPD) realice este evento para el cargo de la gobernación, el Partido Nuevo Progresista (PNP) irá a las urnas luego de la renuncia de Ricardo Rosselló y todo estará enmarcado en la pandemia de COVID-19 que afecta al País.

¿Planifican los ciudadanos ir a votar? Un sondeo informal a través de la página de Facebook de Primera Hora arrojó que el 72% –unas 4,752 personas– no acudirían a estas primarias. Mientras, cerca de 1,848 electores aseguraron que participarán del evento.

Además, al hacerle la misma pregunta a 21 ciudadanos y pedirles que explicaran su respuesta, este medio encontró resultados equitativos entre ambas partes: 10 votarán, 10 no irán y una persona se encuentra indecisa.

Entre las razones para no darse cita el domingo a los colegios electorales y ejercer su derecho al voto se encuentra el temor a poder contagiarse con el coronavirus y la desconfianza a las medidas sanitarias tomadas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Hasta la mañana del miércoles, el Departamento de Salud había reportado que el coronavirus le había cobrado la vida a 246 personas en Puerto Rico, un total de 507 pacientes se encuentran hospitalizados por la enfermedad y se han registrado 19,651 casos, entre confirmados y probables.

“Sé que han dicho que hay mucha seguridad, pero no me siento cómoda. Dependiendo que pasé con los contagios decidiré si voto en las elecciones generales”, manifestó Ana Martínez, residente de Vega Baja y mayor de 60 años.

Con ella coincidió Ivelisse Ríos, de Dorado, para quien será la primera vez en su vida que no participará de las primarias por temor al virus.

“Yo salgo lo necesario como, por ejemplo, para ir a mi trabajo, comprar lo que me haga falta y que sea de necesidad. Sin embargo, estas serán las primeras primarias que no vote. Las medidas de seguridad no me convencen porque decirlo es fácil, pero hay que ver la realidad de ese día”, explicó.

Por la misma razón es que Lisandra Sánchez, de Hatillo, aún no ha tomado la decisión si votará o no.

“Siempre he votado, pero ahora con lo de la pandemia no sé qué haré”, dijo.

Otra persona que dijo que no participará del evento fue Víctor Emanuelle Ramos Rosado, de 24 años, y quien indicó que no siente la necesidad de exponerse ya que nunca ha sido militante del PPD o el PNP.

“Por otro lado, los procesos no han sido claros, y la CEE ha hecho un trabajo terrible de educar a electores sobre sus derechos y responsabilidades, y siendo completamente honesto, ni yo mismo estoy muy claro sobre cómo se va a trabajar el proceso eleccionario de cara a la pandemia”, añadió el residente de San Juan.

Otras personas que dijeron que no votarán en las primarias por no ser militantes o porque no votarán por el PNP o el PPD en las elecciones generales fueron: Luis Alexis Rodríguez-Cruz, estudiante de Juana Díaz; Juan C. Santiago de Jesús, psicólogo/consejero de Ponce; y Abigrael Correa Ramos, estudiante de Hatillo.

“No estoy afiliada a ningún partido y los candidatos de los dos principales partidos no me convencen porque tienen historia. Son los mismos candidatos. Hasta el momento no sé, pero creo que terminaré votando por candidatura en las elecciones generales”, puntualizó Ana Torres, de Vega Baja.

Por su parte, Yesenia Betancourt Medero –una gerente de compras y vendedora de 43 años y residente de Trujillo Alto– indicó que no votará en las primarias ya que no es “activista política” y porque nunca ha votado en ese tipo de eventos electorales.

Mientras que Lucelis Nieves, de Naranjito, dijo que no votaría porque no estaba inscrita.

“La última vez que voté fue en las elecciones antes de Sila [Calderón] y no vislumbro votar en las elecciones generales”, adelantó.

Por otro lado, el matrimonio compuesto por Lissete León y Wilbert Martínez tienen pensamientos diferentes sobre cómo votar. León aseguró que no va a votar a las primarias porque nunca lo hace; para ella, lo importante son las elecciones generales.

“Todos los candidatos de mi partido son buenos así que cualquiera que gane en la primaria me voy a sentir contenta. En las elecciones iré y votaré íntegro por mi partido que prefiero no decir cuál es”.

Por su parte, Martínez, quien es residente de Hatillo, dijo que votará por Charlie Delgado: “Él es un buen alcalde y además es vecino de nuestro pueblo. Entiendo tiene las capacidades para ser el gobernador”.

Aunque no se les preguntó por cuál candidato votarían, hubo tres menciones para Delgado, dos para Eduardo Bhatia y una para Carmen Yulín Cruz, todos aspirantes a la gobernación por el PPD.

“Bhatia es estadolibrista y esa postura es la que más me gusta. Tanto Carmen Yulín como Charlie Delgado siempre han demostrado favorecer la república asociada. Yo soy de los populares de centro. Además, Bhatia tiene experiencia y tiene mejor relación con Washington”, opinó Rafael Martínez, residente de Toa Alta y afiliado del PPD.

Para Noel Cintrón, de Trujillo Alto, Bathia es el candidato que debería salir airoso en la contienda popular. “Los tres aspirantes son buenos, pero Bhatia es el de mayor trayectoria y experiencia. Además, tiene un gran conocimiento del gobierno por los años y los puestos que ha ocupado”.

Por el contrario, Eliezer Otero adelantó que votará por Carmen Yulín. “Es la mejor candidata porque sus propuestas están enfocadas en las necesidades del país. La propuesta para salvar la Universidad de Puerto Rico y la de ayudar a los más desventajados son las que me mueven a votar por ella. Además, es la única candidata que le hizo frente al presidente [Donald] Trump, así que mi voto es para ella”.

Erick Vázquez, de San Lorenzo, también reveló que le dará su voto a Delgado por su “experiencia” como alcalde de Isabela.

“En sus 20 años de administración no ha tenido señalamientos y en los informes del Contralor siempre ha obtenido una nota de A. Qué mejor que un alcalde por primera vez fuera del área metropolitana sea el que se haga disponible para dirigir a Puerto Rico”, señaló el joven de 26 años.

Otra persona que dijo que votaría por Delgado fue Antonia Martínez, quien tiene más de 80 años y quien participará de la elección a pesar del COVID-19.

“Yo hablé con mis hijas para que me lleven a votar y me voy a poner mi mascarilla. Ese día espero ir a votar por Charlie Delgado. Esa es la cara nueva que necesita el Partido Popular Democrático para sacar al gobierno del PNP. Es un hombre honesto, se ve noble y ha sido un buen alcalde de Isabela”, mencionó la residente de Dorado.

Edgardo Molina, de Hatillo, destacó que las medidas de seguridad sanitaria que tomarán durante las primarias lo “hacen sentir cómodo”.

“El votar en las primarias es el filtro que nos permite seleccionar los mejores hombres y mujeres que puedan dirigir este país que tanto desconfía en las agencias. Definitivamente voy a votar en las primarias, aunque me reservo el partido al cual estoy afiliado”, dijo.

Asimismo, otros tres jóvenes resaltaron el rol de la juventud en estos procesos electorales y la “importancia” de las primarias.

“Entiendo que es necesario que los partidos tradicionales tengan caras nuevas liderándolos. Es por eso que es importante que la juventud vote en estas primarias porque si los partidos tradicionales quieren tener una oportunidad en noviembre es contando con que nosotros hayamos escogido ahora en agosto gente preparada para esas elecciones en noviembre”, consideró Danisamuel Soto González, de 21 años y residente de Guayama.

“Las primarias del PPD representa la oportunidad de escoger los mejores hombres y mujeres de cara a las elecciones generales. También, para pasar factura sobre aquellos que han incumplido su responsabilidad como Populares y como ejemplo de servicio a nuestro pueblo”, añadió Jesús Colón Rosado, de 23 años y legislador municipal en Cayey.

Asimismo, Melvin Soto Vázquez, residente de Manatí, expresó que tomaría todas las medidas de prevención necesarias para acudir a las urnas.

“Nuestra isla se encuentra en momentos sumamente difíciles, no nos podemos quedar de brazos cruzados, debemos escoger a los líderes que entendamos puedan ayudar a formar un mejor Puerto Rico, poniendo primero a los ciudadanos. Debemos promover que los jóvenes corran a puestos electivos con ideas nuevas. Necesitamos un gobierno pequeño y eficiente que se preocupe por poner la economía a correr, fomentando y fortaleciendo a los pequeños y medianos negocios, con menos regulaciones burocráticas”, dijo el joven de 20 años y estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).