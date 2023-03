La vista que enfrenta mañana, jueves, la nominada procuradora de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra, ante la Comisión de Nombramientos del Senado podría ser crucial para que sea confirmada o no al cargo.

El portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau, dijo que si la delegación novoprogresista vota en bloque en contra, la confirmación de Rivera Sierra dependerá de que en la delegación popular tenga, al menos, 10 votos. Para ser confirmada, Rivera Sierra necesita 14 votos.

“Ahora mismo, no puedo decir eso (si tiene 10 votos de la delegación popular)”, sostuvo Aponte Dalmau a preguntas de Primera Hora.

A principios de enero de este año, el gobernador Pedro Pierluisi envió al Senado para su consejo y consentimiento el nombramiento de Rivera Sierra para la Procuraduría de las Mujeres, un cargo a 10 años.

Para evaluar esta designación, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, convocó a la Comisión de Nombramientos para este próximo jueves a la 1:30 p.m. en el salón Leopoldo Figueroa, del Capitolio. Allí, la funcionaria contestaría las preguntas de los senadores. No se ha indicado cuándo el nombramiento bajaría a votación en el hemiciclo del Senado. Rivera Sierra es una destacada líder feminista, que dirigió por 18 años el Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced y también fundó y dirigió la Red de Albergues de Violencia de Género. “Se tiene que dar la vista porque, por las alegaciones que se están haciendo de ella hay que darle el debido proceso de ley y ver cómo ella las contesta”, indicó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD). Añadió que el PPD no ha discutido en caucus el nombramiento de Rivera Sierra.

Aponte Dalmau ha dicho que no tiene problemas con el nombramiento y que si fuera por él la confirmaría, pero al menos cuatro senadores populares han mostrado reservas.

Según ha trascendido, al menos los senadores Ramón Ruiz Nieves y Rubén Soto “han mostrado preocupaciones”.

“Es bien importante que la nominada deponga, conteste las preguntas que le vamos a hacer y, a raíz de su ponencia, de todo lo que ella demuestre, el compromiso que tiene que tener con el país y demás, estaremos luego emitiendo expresiones. No puedo ni oponerme ni favorecerla si ella no ha tenido la oportunidad de reunirse conmigo. Creo que lo justo es darle el debido proceso”, dijo el senador Soto a Primera Hora.

El presidente del Senado, mientras, indicó que “yo le pedí a ella que visitara a todos los legisladores para que les explicara su plan de trabajo, su hoja de vida, pero confeccionaremos un expediente y le haremos las preguntas pertinentes el jueves. Después de la vista haremos un informe para que los senadores y senadoras puedan votar”. En torno a si la nominada tendría los votos, Dalmau indicó que ha escuchado a legisladores de ambos partidos (PNP y PPD) expresarse en contra y a favor de Rivera Sierra. “Si me preguntas si están los votos, la cosa está balanceada”, indicó.

En una entrevista en la radioemisora WKAQ, el portavoz novoprogresista en el Senado, Thomas Rivera Schatz, por su parte, dijo que la nominada “tiene señalamientos serios” en contra y que no cree que tenga los votos para ser confirmada.

“Hay informes de auditoría que señalan que en el hogar que ella dirigía hubo graves deficiencias como, por ejemplo, no se usaron formularios correctos para la información de las personas que pedían servicios allí en ese hogar, las víctimas de maltrato. No se enviaban abogados a las vistas de órdenes de protección, los expedientes de las víctimas del hogar no estaban completos, que tuvieron que devolver dinero que no pudieron utilizar correcta y adecuadamente y que no se ofrecían servicios y talleres como se había propuesto que se harían. Son señalamientos muy serios en contra de ella directamente”, alegó Rivera Schatz.

Dijo también que a la designada procuradora “le tomó mucho tiempo someter los documentos a la comisión” y que ha habido muchos incidentes de violencia de género desde que Rivera Sierra fue nominada “y no se ha escuchado ningún movimiento de ella”.

“No puedo decir que la favorezco, pero ella quizás tenga una explicación el jueves”, indicó el portavoz del PNP.

El gobernador Pierluisi, por su parte, espera que la vista pública sirva para que los legisladores realicen un voto informado sobre Rivera Sierra. “En su momento, cuando se lleve la votación en el hemiciclo del Senado, ahí que sabremos qué apoyo, con qué apoyo, cuenta. Pero, es importante que se dé esa vista pública, porque ahí ella va a tener la oportunidad de contestar las preguntas de los senadores y senadoras, y de que todos sepan cuáles son sus posturas, cuál es su visión, qué plan de trabajo tiene. Esa vista es importante ella. Los votos deben ser informados y la vista abona”, manifestó el primer ejecutivo.