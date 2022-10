El expresidente del Partido Popular Democrático (PPD) y excandidato a gobernador, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, dijo que espera que las enmiendas al reglamento que buscan posponer la elección del nuevo liderato de la colectividad sean derrotadas en la asamblea de reglamento prevista para el 13 de noviembre próximo.

Delgado Altieri fue uno de los votos en contra de las enmiendas en la reunión del pasado viernes de la Junta de Gobierno del PPD. Una de las enmiendas, del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, establece que si al 30 de diciembre de 2023 más de un popular radica la candidatura a la gobernación, un comité de nueve miembros asumiría el control de la colectividad hasta la celebración de las primarias en junio de 2024.

Delgado Altieri sostuvo que si un comité toma las riendas de la colectividad en el año electoral “traerá más división” en las filas populares. “Ya se había establecido una agenda a seguir, que era la elección en febrero y volver a cambiar eso, obviamente deja claro que aquí hay otras intenciones que es de permanecer en una presidencia, del compañero José Luis Dalmau, y me parece que no hay problema con que él aspire a presidir nuevamente el partido, pero tiene que darle la oportunidad a otras personas que han mostrado interés en la posición también y aquí tenemos que ser democráticos y abrir la participación, no cerrar la participación como está ocurriendo con esta propuesta”, afirmó en entrevista con Primera Hora.

La enmienda tiene el efecto de posponer la elección especial que se había señalado para el 26 de febrero de 2023 en la que se escogería al nuevo presidente o presidenta de la Pava. El mismo viernes pasado, dos de los aspirantes a asumir las riendas del PPD, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado y el representante Jesús Manuel Ortiz, expresaron su malestar por entender que el cambio favorecía al actual presidente, Dalmau Santiago, ya que continuaría al frente de la Pava durante todo el 2023, año preelectoral.

“Le voté en contra a la propuesta de ‘Tatito’ Hernández. Yo creo que el partido tenía que seguir con los planes, que eran celebrar una elección del presidente en febrero 26, como se había establecido. Este cambio nos tomó de sorpresa a muchos en la reunión de la junta”, expresó Delgado Altieri.

“Yo no sabía que iba a proponerse algo como esto. No hubo una agenda como siempre la hay en estas reuniones y cuando leí el documento que se circuló de ‘Tatito’ con sus propuestas, primero las sometieron en bloque, pues son tres enmiendas, no las separaron y prevalecía tal y como estaba redactado. Me opuse porque entiendo que crear un comité que vaya por encima de la Junta, que es el organismo principal del partido, pues esa estructura se está cambiando con esta propuesta y no creo que sea lo mejor”, sostuvo el excandidato a la gobernación y también exalcalde de Isabela.

Delgado Altieri dijo que en años anteriores “se ha probado dentro del PPD y se ha probado en otros partidos políticos que no funcionan, por el contrario, generan más controversias que soluciones”.

“Los populares ya estaban entusiasmados con celebrar este proceso en febrero y este cambio no es beneficioso para el PPD. Así lo dejé saber en la Junta y yo espero que esta propuesta se pueda derrotar en noviembre 13 con la participación del Consejo General y los comités municipales que tienen que enviar una representación de los 78 municipios y de los 110 precintos a nivel de la isla. Así que yo espero que esas personas que participen de esto puedan entender con claridad lo que significa esta propuesta y se pueda derrotar el día 13 de noviembre”, agregó.

No cierra las puertas a volver a buscar la gobernación

Delgado Altieri dejó la puerta abierta a buscar nuevamente la candidatura del PPD a la gobernación, mientras dio la bienvenida a la de la alcaldesa de Morovis, Maldonado, y actual vicepresidenta del PPD.

“Carmencita adelanta ese proceso de candidatura. En mi opinión, un poco a destiempo, pero ella había dejado claro que buscaba la presidencia y que, por ende, podía estar buscando la candidatura a la gobernación. Yo no voy a cualificar ningún candidato, creo que cada uno tiene sus bondades, su capacidad para poder asumir la posición. Creo que veremos el proceso más adelante y creo que la reacción de ella viene por la molestia que se genera en la (reunión) Junta de Gobierno y la reacción con relación a esta propuesta. Me parece que es lo que vamos a estar viendo. Las personas que aspiran a la presidencia o posiblemente la candidatura a la gobernación, van a estar dando sus pasos más certeros”, dijo el exalcalde de Isabela.

¿Y Charlie Delgado Altieri, vuelve a buscar esa candidatura a la gobernación?

“Estoy centrado ahora mismo en que el partido pueda tener cohesión, porque de qué vale ser candidato de un organismo que no va a tener apoyo público, que no va a tener apoyo del pueblo y me parece que hay muchos compañeros que no están dando cuenta de la realidad en la calle. Yo estoy en la calle, estoy escuchando a la gente, a la gente sencilla, la gente de a pie, como se dice y hay una gran molestia con el PPD, con el liderato actual y las acciones que se han estado llevando a cabo y cómo se han estado llevando a cabo. Esa es una realidad que la podemos palpar, que la podemos ver, con todo el respeto que le tengo al presidente y el apoyo que le he estado dando en diferentes asuntos del partido. Estoy enfocado en eso, en que nuestro partido siga siendo un instrumento para el país, que tenga unas propuestas específicas para el pueblo en términos de la gobernanza. Ya más adelante tendremos tiempo para las candidaturas”, indicó.

Sostuvo que “estamos pendiente primero que nada a las estructuras al PPD, en darle cohesión y dirección al PPD y luego hablaremos de las candidaturas”.

El expresidente del PPD dijo que no está visitando gente, sino que “en mi caminar de mis asuntos personales, uno tiene contacto a través de diferentes pueblos de la isla, uno escucha a la gente y la gente expresa su malestar, sus preocupaciones y uno las lleva al partido”. Añadió que también recibe muchas llamadas de populares insatisfechos.