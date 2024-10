A un mes de las elecciones generales, no sólo los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) andan en peleas.

Según relataron varios comisionados electorales, la reunión que sostuvieron ayer, viernes, con la presidente alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, terminó abruptamente cuando la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana, Lilliam Aponte Dones, supuestamente comenzó a gritar.

Primera Hora ha llamado insistentemente esta mañana a Aponte Dones y le dejó mensajes de texto para obtener una reacción. Escribió que puede responder cerca del mediodía.

Los comisionados del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró; del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte; del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Bores, y de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Fronteras, confirmaron que la presidenta volvió a reunirlos en comisión esta mañana. Este conclave se realiza, luego de que la reunión de ayer terminara sin llegarse a acuerdos necesarios para aligerar el proceso electoral.

La primera que describió los momentos de “tensión” que se atraviesan en la CEE fue Angleró.

“Mis llamados a los compañeros comisionados es a la calma y al trabajo en equipo, por que lo que nos falta es cerca de 31 días hoy y tenemos que avanzar en el proceso para que el país pueda tener una elección el día 5 de noviembre”, comentó.

De inmediato, se le preguntó el motivo de sus expresiones. Relató que ayer los comisionados se reunieron con Padilla Rivera desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. “sin concluir una agenda”.

Según explicó, “ayer hubo una situación, que no se debe repetir. Nosotros podemos diferir con respeto y hemos llevado varias instancias en que, por lo menos, mi percepción, y la de varios comisionados es que se están llevando los procesos de la manera incorrecta. Si usted difiere de la posición de los compañeros o de la presidenta, usted lo puede decir, pero con respeto. No puede haber gritos, no puede haber faltas de respeto”.

Se le preguntó, si en efecto en la reunión hubo gritos y faltas de respeto. A lo que respondió: “Bueno, hubo exaltaciones de parte de una de las compañeras y la presidenta tuvo que terminar la reunión”.

La otra comisionada en el grupo es la del MVC, por lo que se le preguntó directamente a Angleró si hablaba sobre Aponte Dones.

“Sí, la del MVC”, afirmó. “Nuestro llamado es a la calma, a la sensatez en estos últimos días. Tenemos que tomar decisiones importantes. Ayer, hubiéramos concluido a las 10:00 p.m. o 11:00 p.m., pero habiendo concluido todos los procesos importantes que había que terminar”.

Entre estos procesos que quedaron en el tintero fueron la conclusión de la revisión de miles de votos adelantados a los que se supone que hoy, sábado, tendrían que enviársele las papeletas por correo certificado. Sin embargo, este proceso está retrasado.

La otra decisión que quedó sin tomarse responde al voto a domicilio, dijo.

Angleró y el comisionado del PIP aceptaron que parte de las tensiones del día, que también culminó con una pelea de empleados, se debieron a una decisión del PNP en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) de la CEE. Es que aluden a que se había solicitado la remoción de un empleado, llamado Félix Sánchez. La presunta respuesta de Vega Borges fue nombrarlo gerente del PNP en esa división.

Aponte explicó que ese empleado se le señaló por su “agresividad”. De hecho, Angleró reveló que tuvo un percance con la gerente del PIP que fue el que ocasionó que, en parte, se pidiera su remoción.

“¿Tú sabes lo que pasó en JAVAA ayer? Hay una figura del PNP que habló a gritos, incluso frente a la presidenta, y lo acaban de nombrar ayer gerente del PNP de JAVAA, complicando el proceso de las elecciones generales y el clima. Así comenzó el día de ayer”, expuso el independentista.

Indicó que el funcionario tuvo discusiones ayer en JAVAA, que en parte generaron la pelea entre empleados populares y novoprogresistas en la hora de almuerzo. Pero, al concluir el día lo ascendieron de cargo.

“Esa pelea vino como repercusión de lo que le estoy diciendo. Por la mañana, temprano, tuvo que asistir los comisionados y la presidenta allí a tranquilizar los ánimos. Esa persona estuvo bien agresiva, incluso con la presidenta, y en discusión que tuvimos en la CEE más tarde, el PNP decidió nombrarlo gerente del PNP, por más que hemos reclamado que saquen a esa persona de allí por el comportamiento”, describió.

Concluyó al describir que ayer fue un “día sumamente caldeado”.

Primera Hora se comunicó con Vega Borges para obtener una reacción y este obvió las denuncias hechas contra el empleado nombrado gerente de JAVAA. Lo que hizo fue rechazar que el malestar de la comisionada del MVC se debiera a Sánchez.

“La discusión estriba, específicamente, en la cantidad de solicitudes (de voto adelantado) de San Juan que se iban a grabar y el punteo, la situación de las solicitudes en San Juan. Nada tiene que ver con el PNP”, afirmó.