Terapistas, tecnólogos, técnicos de radiología y otros profesionales de la salud denunciaron hoy en el Capitolio que nunca recibieron el incentivo legislado el pasado año como parte de sus labores al frente de la pandemia del COVID-19.

Originalmente, los tecnólogos, terapistas y paramédicos no fueron incluidos en el estímulo económico, pero luego de reclamos y protestas, la medida fue enmendado para incluir a estos profesionales de la salud. El incentivo, no menor de $1,000 ni mayor de $2,500 fue establecido en la Resolución Conjunta 65 de 2020 que fue convertida en ley en agosto de 2020 por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced. Sólo médicos y el personal de enfermería recibieron el incentivo económico.

“Quedamos sorprendidos de que fuéramos excluidos del incentivo porque nosotros somos los que entubamos a los pacientes… No se pensó en el profesional que mueve el ventilador”, denunció la terapista respiratoria, Nicole Morales en una vista pública en el Senado.

En la audiencia pública salió a relucir que en una carta del 2 de noviembre de 2020 la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko le advirtió a Vázquez Garced que el gobierno no les sometió un requerimiento de análisis y de certificación para el desembolso de los fondos como requiere el artículo 240 de la Ley federal Promesa.

“Fuimos una de tantas clases que no nos detuvimos durante esta emergencia. Los ciudadanos contaron siempre con nuestros servicios en las diferentes oficinas y hospitales de Puerto Rico, donde se realizan estudios de medicina nuclear”, dijo por su parte, el presidente de la Sección de Tecnólogos de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Puerto Rico, David Ramos Medina.

“Nos mantuvimos ayudando y respondimos al reclamo de tantos pacientes de oncología que sin nuestro servicio sus terapias se hubiesen visto perjudicadas”, agregó.

Dijo que actualmente, en Puerto Rico hay activos unos 240 tecnólogos de medicina nuclear. Al explicar el trabajo que desempeñan estos profesionales de la salud, Ramos Medina que están expuestos al contagio del coronavirus pues no trabajan a través de un cristal. “No hay una barrera de separación, yo toco al paciente, prácticamente me respira encima”, sostuvo.

El presidente de la Federación de Tecnólogos Radiológicos Licenciados, Jesús Pérez Toledo enumeró las gestiones que realizaron en reclamo del pago del incentivo en La Fortaleza y en otras dependencias públicas, a partir del mes de abril de 2020.

Por su parte, el sub secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez dijo que la resolución fue enmendada para que los fondos para el incentivo se obtuvieran de la Reserva de Emergencia establecida en el Plan Fiscal y el presupuesto certificado. No obstante, reconoció que la JSF le indicó el 2 de noviembre a la entonces Gobernadora que la asignación no cumplía con la Ley Promesa y que se requería la re programación de los fondos.

“Aquí lo que hay es un asunto de irresponsabilidad crasa y lo digo así”, consignó el senador independiente y salubrista, José Vargas Vidot.

“Estamos hablando de que ni siquiera nunca se lo pidieron a la JSF. Nunca recibieron la solicitud. Mis disculpas a ustedes porque todos los que estamos aquí sentimos una gran vergüenza. Los documentos están claros y creo que la sentencia está escrita en el techo”, sostuvo el senador independiente en un turno en la vista pública de la Comisión de Cumplimiento y Restructuración del Senado que investiga por qué el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto no cumplieron con las disposiciones de la ley.

“Esto no es un regalo… La gobernadora lo firma como si fuera un engaño, se lo doy pero no. Si dijéramos que faltó el dinero para poner las losetas de en un edificio inoficioso, sino que estamos hablando de profesionales de salud que son columnas. El dinero lo hay”, expresó Vargas Vidot.

El senador novoprogresista, William Villafañe dijo que podría haber varias alternativas y le preguntó a Ramos Medina si además de pago directo aceptarían por ejemplo un crédito contributivo. Ramos Medina dijo a preguntas de Villafañe que muchos tecnólogos emigran a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de empleo. No obstante, indicó que actualmente no hay escasez de estos profesionales en el País.

“Somos 240 miembros, este año con la pandemia no se graduó ninguno, se van porque allá la paga es mejor, ahora mismo no hace falta ningun más porque hubo laboratorios que con la caída económica cerraron. Ahora mismo no haría falta graduar más estudiantes”, indicó Ramos Medina.