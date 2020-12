El escrutinio general de las elecciones está proyectado para culminar esta noche, pero sin que el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) tengan la certeza de quién ganaría el último escaño en disputa de senador por acumulación.

Acabaría también con asuntos de mayor magnitud sin dilucidar y que a la larga podrían afectar aún más la imagen de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Es que el presidente Francisco Rosado Colomer dejó para enero el trabajo de conciliación de actas de la controvertible Junta de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA). Ese proceso solo se realizaría en San Juan.

El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, explicó que en este análisis se compararía el número de papeletas versus la cantidad de electores que votaron.

Según ha denunciado Valentín y su compañero del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, en los precintos de San Juan se detectaron irregularidades y problemas para que el número de papeletas y de electores votando coincidieran.

Bajo este perfil concluiría esta noche el escrutinio, debido a la necesidad que tienen los candidatos, principalmente la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, de entregar su certificación al Congreso de los Estados Unidos en o antes del 31 de diciembre.

El presidente de la CEE informó a Primera Hora que “hoy no nos vamos hasta que acabe”.

Sin embargo, el juez reconoció a eso de las 2:00 p.m. de este martes quedaba mucho trabajo por hacer, entre otras cosas lograr la “reconciliación de actas de JAVA, cerca de 15 maletines de añadido a mano”, así como otros 12 maletines de precinto donde la máquina no contó la papeleta legislativa o detectó algún error matemático.

Rosado Colomer informó que mañana en la noche o temprano el jueves entregaría las certificaciones que permitirían a los funcionarios electos jurar a sus cargos. Explicó que espera poder emitirlas sin que la compañía que tienen contratada de sistemas de información tenga que terminar de procesar los números suministrados.

Tanto el presidente como el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, explicaron que mañana, miércoles, no se prevé que haya análisis de actas, conteo de papeletas ni nada relacionado. Sin embargo, funcionarios de Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico acudirán al Coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, y que es utilizado como centro de operaciones, para introducir los últimos resultados a la base de datos.

Sería cuando introduzcan estos números que se sabría si el PPD logra mayoría absoluta en el Senado o no. El escaño en juego es el número 11 de senador por acumulación, reñido por la novoprogresista Keren Riquelme y el popular Aníbal José Torres.

“Es cuestión de esperar la entrada de datos final y que el presidente anuncie quién entró realmente. Hay que ser bien cuidadoso de emitir una opinión con relación a este resultado”, afirmó el comisionado del PNP.

En otra instancia, dijo que “responsablemente, no lo puedo afirmar” quién ganó el escaño.

Si el escaño lo gana Torres, el PPD tendría mayoría absoluta y no necesitaría negociar un voto para juramentar a José Luis Dalmau como el próximo presidente del Senado o para aprobar medidas.

Cabe destacar que en la noche de las elecciones, el pasado 3 de noviembre, Riquelme salió favorecida pero bajo un margen de votos que requirió ir a recuento. En el proceso del escrutinio ha salido a relucir que quedaban sobre 1,500 votos que no se adjudicaron en la noche del evento que podrían hacer la diferencia.

El comisionado del PNP, por otro lado, afirmó que su colectividad ganó la alcaldía de Culebra, con Edilberto Romero, por 18 votos.

Sánchez insistió que el proceso electoral fue “transparente y fue trabajado en balance por todos los partidos. Lo que ocurre es que hay personas que son malos perdedores y hay partidos que en ese parte tenemos una estructura emocional más madura porque ya sabemos que las contiendas se ganan o se pierden. Yo no estoy pataleteando que perdí Aguadilla, que perdí Guánica, que perdí Adjuntas. No me paso solicitando recuento donde no lo hay”.

El funcionario acusó al MVC de haber retrasado todo el escrutinio.

No obstante, el comisionado Valentín comentó a Primera Hora que su misión era conseguir claridad en el proceso electoral. Mas, sin embargo, lamentó tener que cerrar el proceso electoral sin todas las respuestas.

“Va a ser como un cierre incompleto”, insistió.

Indicó que espera que esta noche, durante un reunión de comisionados, se dilucide una querella que presentó tras detectarse papeletas enviadas por correo que no presentan doblez. Reiteró que el asunto del cuadre de electores y papeletas de JAVA quedaría pendiente a enero.