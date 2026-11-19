La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 235-2026, que establece nuevos criterios para los planes de pago de clientes residenciales con deudas por los servicios de agua potable y energía eléctrica, de manera que las mensualidades respondan a su capacidad económica.

La legislación, que surgió del Proyecto de la Cámara 133, de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, busca facilitar que los abonados puedan saldar sus balances pendientes sin comprometer una proporción excesiva de sus ingresos ni poner en riesgo la continuidad de servicios esenciales.

La medida dispone que los clientes que se acojan a estos acuerdos deberán realizar un pago inicial de entre el 5% y el 20% de la deuda acumulada. El balance restante se distribuirá en mensualidades y, según el proyecto aprobado por el Senado, esos pagos no podrán exceder el 5% del ingreso mensual familiar.

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La ley también contempla disposiciones para pequeños comercios elegibles, que podrán acogerse a planes de pago para distribuir en plazos la parte de sus facturas eléctricas atribuible a aumentos extraordinarios en los costos de combustible o de compra de energía. Además, incluye alternativas como la facturación nivelada.

El propósito es ofrecer alternativas a hogares y pequeños negocios que enfrentan dificultades para cubrir sus facturas, y reducir el riesgo de que pierdan acceso a los servicios por falta de pago.

Aumentan las solicitudes de planes de pago

La aprobación de la ley ocurre en momentos en que ha aumentado la cantidad de clientes que solicitan acuerdos para pagar sus facturas de electricidad.

Según publicó El Nuevo Día hace unas semanas, las peticiones de planes de pago a LUMA Energy aumentaron más de un 50% entre enero y septiembre de este año.

La nueva legislación establece un marco para que esos acuerdos tomen en consideración la situación económica de los abonados y les permitan atender sus deudas mediante pagos distribuidos.