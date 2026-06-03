La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, confirmó que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico comenzarán un proceso de recertificación de elegibilidad, aunque enfatizó que se trata de un requisito federal rutinario y no de una medida extraordinaria.

Las expresiones de la funcionaria surgen luego de publicaciones y cuestionamientos en redes sociales sobre el proceso que deberán completar los participantes del programa tras varios años sin enfrentar este requisito. Roig Fuertes explicó que la recertificación siempre ha formado parte de la administración del PAN, pero permaneció suspendida debido a las dispensas extraordinarias otorgadas tras los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia de COVID-19.

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“Es importante que la ciudadanía conozca que este no es un proceso nuevo, ni una medida extraordinaria. Se trata de un requisito federal que siempre ha formado parte de la administración del programa y que ahora se está retomando de manera escalonada, tras la culminación de las dispensas concedidas durante las emergencias que enfrentó Puerto Rico”, expresó Roig Fuertes.

La secretaria recalcó que los beneficiarios que continúen cumpliendo con los requisitos de elegibilidad seguirán recibiendo sus beneficios con normalidad. Asimismo, aseguró que es incorrecta la percepción de que se están suspendiendo ayudas de manera arbitraria.

Según explicó, antes de tomar cualquier determinación como suspender el beneficio, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) envía notificaciones y orientaciones a los participantes para que completen la revisión de su elegibilidad.

“Los beneficios no se cancelan automáticamente, ni de forma arbitraria. Los participantes reciben avisos, orientaciones y oportunidades para completar su recertificación. Si una persona continúa cumpliendo con los requisitos del programa, seguirá recibiendo la ayuda nutricional que necesita”, sostuvo.

Como parte de este proceso, ADSEF comenzó la revisión de los casos de participantes de 60 años o más, así como de aquellas personas que llevaban 36 meses o más sin completar una evaluación de elegibilidad, independientemente de su edad.

La agencia recordó que completar la recertificación es responsabilidad de cada participante, al igual que ocurre con otros trámites gubernamentales como la renovación de una licencia de conducir o la actualización de información para servicios de salud.

¿Cómo puedo recertificarme y qué necesito?

Para facilitar el proceso, los beneficiarios podrán realizar la recertificación de forma virtual mediante ADSEF Digital, a través de citas virtuales, sometiendo documentos electrónicamente o recibiendo asistencia directa del personal de la agencia.

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Según el portal de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), los documentos que suelen ser requeridos para este proceso, son:

Identificación con foto vigente (licencia, pasaporte o identificación estatal)

(licencia, pasaporte o identificación estatal) Evidencia de ingresos de todos los miembros del hogar que trabajen (talonarios de pago, certificación patronal, evidencia de pensión, Seguro Social, entre otros)

de todos los miembros del hogar que trabajen (talonarios de pago, certificación patronal, evidencia de pensión, Seguro Social, entre otros) Comprobante de residencia o dirección física

Información sobre la composición familiar

Entre otros

Roig Fuertes exhortó a los participantes a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales, verificar cuándo les corresponde completar la revisión y buscar orientación tan pronto reciban una notificación.

“Nuestro interés es que toda persona elegible continúe recibiendo sus beneficios. Por eso hemos habilitado distintas herramientas y canales de apoyo para que el proceso sea sencillo, accesible y conveniente para todos los participantes”, concluyó Roig Fuertes.

El PAN beneficia a cerca de 1.2 millones de personas en Puerto Rico, según datos divulgados este año por PRFAA.