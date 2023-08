El presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez arremetió contra las expresiones del gobernador, Pedro Pierluisi que acusó a la colectividad de utilizar las iglesias para hacer política, y catalogó las expresiones del mandatario como hipócritas. “Decir que Proyecto Dignidad utiliza las iglesias para hacer política, es un acto de hipocresía y falta de respeto al pueblo de Puerto Rico; cuando sabemos que todos los partidos políticos han utilizado las iglesias a su conveniencia por más de 20 años, especialmente el Partido Nuevo Progresista (PNP)”, manifestó Vázquez en declaraciones escritas.

Vázquez enumeró ejemplos de cómo los políticos han utilizado consistentemente las iglesias para adelantar su causa electoral. Específicamente se refirió al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y la comisionada residente Jennifer González, a quienes el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves les regaló su anillo. “Pedro Rosselló se autodenominó el “Mesías”, creando una coreografía y recibiendo una bendición pastoral en el culto de una iglesia muy reconocida. Que conste, no hay nada malo en que un líder religioso ore por un político. La iglesia está llamada a eso, pero no nos llamemos a engaño. Mientras nosotros oramos por ellos, a muchos no les importa nuestra oración, si no toda exposición que rinda frutos electorales. Ricardo Rosselló firmó un compromiso para apoyar una agenda de valores frente a un grupo de pastores en una iglesia del área metropolitana. Recibió el apoyo de muchos en el pueblo cristiano. Demás está decir que luego los traicionó”, señaló el fundador de Proyecto Dignidad.

PUBLICIDAD

Vázquez añadió que la colectividad nunca ha escondido su agenda de corte religioso, ante lo que señaló como la constante manipulación del pueblo religioso, por parte de los partidos tradicionales. “Por tal razón, un gran grupo de hombres y mujeres con principios cristianos decidió no servir más a estos partidos que han llevado a Puerto Rico a la quiebra gubernamental más grande de la historia de los Estados Unidos. Así nace Proyecto Dignidad. El partido ha sido invitado a las iglesias, no por la institución, si no por sus feligreses quienes mientras son ciudadanos del Estado; también son miembros de la iglesia a la que sostienen”, dijo.

Vázquez acusó además a Pierluisi de querer dar la impresión de que es un conservador, “cuando realmente es un liberal que apoya toda la agenda ‘woke’. Esa ha sido su trayectoria como Comisionado Residente y como Gobernador”.

Las expresiones del gobernador se produjeron el martes durante una entrevista radial en WKAQ 580 AM, en la que la emprendió contra todos los partidos emergentes, cuando se le preguntó sobre la recepción del público cuando visita los municipios, como parte de su campaña. “Hay activistas de otros partidos, otras ideologías que puede ser que yo no sea de su agrado y eso hay que entenderlo, en Puerto Rico tenemos cinco partidos. Aquí se quejaban de los partidos tradicionales y ahora, ¿qué tenemos? Más partidos, gran cosa. Uno ahí que se llama Movimiento (Victoria Ciudadana) eso es un partido haciendo la misma cosa que los otros partidos, está uno que se llama Proyecto (Dignidad) básicamente usando la iglesia para cosas políticas, una cosa que no se ve desde los años 50 y mira lo mismo. Más partidos”, dijo Pierluisi.