Dos alcaldes, Carmen Maldonado González, de Morovis, y Luis Javier Hernández Ortiz, de Villalba, así como, el representante a la Cámara, Jesús Manuel Ortiz González, se disputan este próximo domingo, 7 de mayo, el favor de los populares en una elección especial para obtener la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) y optar en 2024, por la candidatura a la gobernación.

La recta final de la lucha política ha estado aderezada por dimes y diretes entre los bandos del alcalde de Villalba y del representante Ortiz González. En debates en medios de comunicación, Hernández Ortiz ha dicho que “no hay espacio para los Anaudi (Hernández), en alusión al convicto exrecaudador del PPD que se vinculó a la campaña del exgobernador Alejandro García Padilla, con cuya administración laboró Ortiz González como secretario de Prensa y Comunicaciones en La Fortaleza.

PUBLICIDAD

A su vez, el equipo del representante Ortiz González, del que forman parte el exgobernador García Padilla y su hermano, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, acusa al alcalde villalbeño de utilizar la presidencia de la Asociación de Alcaldes como trampolín y de amenazar a empleados públicos que respaldan al legislador.

Como dato curioso, los directores de campaña del alcalde de Villalba son los representantes Jesús Santa Rodríguez y Ángel Matos García, mientras que al representante Ortiz González le dirige la campaña el alcalde de Aguada, Cristian Cortes.

Para la elección especial del domingo habrá unos 236 colegios de votación en toda la isla, además de otros 114 colegios para electores añadidos a mano.

Primera Hora les abordó con las mismas preguntas a los tres candidatos, y así respondieron.

Carmen Maldonado: No cree en etiquetas

Carmen Maldonado González es alcaldesa de Morovis desde 2017 y también es vicepresidenta del PPD. Ha retado al liderato de la colectividad en temas como el status por “excluir a populares que piensen distinto” y en 2022, en medio de la álgida discusión del tema del aborto, condenó expresiones del presidente de la colectividad, José Luis Dalmau, de considerar asesinas a las mujeres que deciden terminar un embarazo. Bajo el lema “Evolución Popular”, la alcaldesa reclama haber llevado una campaña limpia. Ha recibido el endoso de su homóloga de Loíza, Julia Nazario.

Madre de dos mujeres jóvenes y abuela de una niña y un varón, Maldonado González, de 41 años, tiene un bachillerato en Administración de Empresas del Sistema Universitario Ana G. Méndez, una maestría en Comunicaciones del Sagrado Corazón, estudia Derecho en la Pontifica Universidad Católica y también hace un doctorado en el Programa de Responsabilidad Jurídica de la Universidad de León, España.

PUBLICIDAD

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Tengo la combinación ideal entre juventud y experiencia. La vida me presentó la idea y reto de rescatar la administración municipal de Morovis y así lo logré. En el 2016 fui elegida como la primera mujer alcaldesa y revalidé en el año 2020 con un margen impresionantemente mayor, alcanzando el 66% de los votos, como resultado del trabajo realizado por los moroveños”, indicó Maldonado González, quien ha laborado en la Autoridad de Energía Eléctrica, Sistema de Retiro, como asesora legislativa y asesora auxiliar del gobernador Alejandro García Padilla.

Dijo que todas sus propuestas tendrán como fin primordial “el devolverles a los puertorriqueños la confianza en su gobierno y en sus instituciones, tan desacreditadas hoy día por la mala administración y corrupción gubernamental del 2017 al presente”.

¿Qué rumbo debe tomar el PPD para salir del status colonial?

Para atender el tema del status, indicó que los populares deben impulsar y luchar por el desarrollo máximo del ELA. Favorece que se eliminen requisitos de las leyes de cabotaje y que “todo desarrollo ha de garantizar la permanencia de la ciudadanía estadounidense a todo ser que nazca en Puerto Rico o que sea hijo o hija de puertorriqueños y cualquier otro caso que permite su transmisión a hijos hoy en día”.

“Los puertorriqueños debemos entender que el estatus no es un tema de derecha, centro o izquierda, es un tema del modo de vida, de derechos, de preferencias y realidades. No debemos etiquetarnos por éste”, sostuvo para agregar que “a Estados Unidos no le conviene otorgarnos ni la estadidad ni la independencia”.

PUBLICIDAD

¿Liberal o conservadora en las filas del PPD?

“Tampoco me parece apropiado que andemos etiquetándonos como conservadores o liberales. Soy una mujer con sus fuertes creencias religiosas, pero respeto las de todos los demás e, incluso, al que no tenga ninguna. Por otro lado, defiendo y creo en la otorgación de la mayor cantidad de derechos a grupos minoritarios de manera que alcancemos el mayor grado de igualdad de derechos posibles para todos por igual”, indicó la alcaldesa.

Para que el PPD pueda ser opción de triunfo afirmó que “se tiene que elegir al líder correcto que encamine al partido hacia una gran victoria y presentar propuestas para el cambio en el partido y el cambio que el país necesita”.

“Las propuestas que hemos de presentar tendrán que priorizar la promoción de honestidad y combatir toda la corrupción que ha gobernado al país durante los últimos seis años. Tenemos que presentar propuestas para mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes. Además, tenemos que trabajar con mejorar el trabajo en el Departamento de la Familia. Un país que no puede suplir una educación y una protección satisfactoria a sus niños y jóvenes no puede esperar que luego no sean desertores escolares o que algunos de ellos se decidan por la vida del crimen en lugar de la vida del trabajo y el bien”, destacó.

La ley que creó la Procuraduría de las Mujeres en 2001 fue un compromiso de campaña del PPD, ¿qué opina de la propuesta que busca eliminar el enfoque con perspectiva de género del estatuto?

PUBLICIDAD

Si la incorporación de la perspectiva de género tiene la estrategia de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres tiene el deber legal de apoyarla y promoverla. Por lo tanto, si lo que se propone es eliminar esto de la Ley, debemos estar en contra de tal proyecto de ley. Las mujeres no necesitan menos derechos, todo lo contrario”.

Luis Javier Hernández: Promete que será inclusivo

Luis Javier Hernández Ortiz está en su tercer término en la Poltrona Municipal de Villalba y desde 2021 ocupa la presidencia de la Asociación de Alcaldes. Graduado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, también estudió Derecho Internacional en la Fundación Ortega y Gasset, en Toledo, España. Cuenta con el respaldo de muchos alcaldes y legisladores populares. El abogado de 44 años se presentó como parte de “una nueva generación de líderes con un cambio de visión, nuevas ideas y una participación, abierta e inclusiva”. Su lema de campaña es “Nueva ruta de la victoria”. Es padre de dos niñas, en 2019 enviudó y en diciembre de 2022 contrajo nupcias con la trabajadora social juanadina, Veggie Vanesa Vargas Santiago.

“Vengo de la base de esta colectividad, me formé como persona y profesional en una casa en donde los valores de justicia social se respiraban todos los días. Para mí el PPD no es un edificio en San Juan. Siempre lo he sentido en mi corazón como el motor de desarrollo de oportunidades no solo para mí, para mi pueblo y mi país”, indicó Hernández Ortiz.

PUBLICIDAD

Alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Dijo que su hoja de presentación “se puede ver y medir en cada obra pública en Villalba, en cada reclamo público para el beneficio de los ciudadanos de todos los municipios, desde la Asociación de Alcaldes, en cada visita a Washington, reclamando justicia y los recursos económicos para la reconstrucción del país”.

Su propuesta principal la definió como “empezar la construcción de una nueva agenda de país, desde el PPD, invitando a nuestras mejores mentes, nuestro talento de base que está en cada esquina del país, a nuestros servidores públicos, nuestros jubilados, veteranos, defensores de los derechos humanos y la igualdad; nuestros pequeños y medianos empresarios, entre tantos grupos, para que vean en nuestro partido -como era en el pasado- el motor de lograr sus mayores aspiraciones y sueños”.

¿Qué rumbo debe tomar el PPD para salir del status colonial?

“Nuestro partido viene de una raíz social demócrata, esto nos permite organizar el gobierno con una base inequívoca de justicia social. Cada agenda, programa, proyecto e iniciativa tiene que medir como primer elemento la equidad social y la maximización de los recursos. Esa precisamente es la filosofía del PPD, la gente, por eso nuestra insignia es un ser humano con una pava. No comparto la premisa de la pregunta, definiendo al ELA como un estatus colonial. El ELA es el único modelo de gobierno validado por el Congreso y votado por los puertorriqueños. ¿Qué otra opción puede decir eso? He visitado Washington muchas veces puedo decir sin equivocarme, que hay ambiente para maximizar las herramientas del ELA y darle nuevas, solo hace falta voluntad y eso me sobra a mí y al PPD que voy a dirigir”, expresó.

PUBLICIDAD

¿Liberal o conservador en las filas del PPD?

“No creo en poner etiquetas. El radicalismo extremo y el fanatismo son parte del problema del país. El PPD tiene que retomar la defensa del centro político del país. Solo desde el centro y la sensatez, podemos devolverles el buen gobierno a los puertorriqueños”, dijo.

Para que el PPD pueda ser una opción de triunfo en 2024, Hernández Ortiz dijo que hay que poner en vigor el nuevo reglamento de la colectividad y dar espacio a los nuevos componentes sectoriales que fueron electos en la asamblea del pasado 26 de febrero. Indicó que las iniciativas se realizarán “no de arriba hacia abajo, sino desde cada uno de los comités municipales para atender las particularidades y necesidades de cada precinto electoral”. Agregó, que buscarán fortalecer las áreas afectadas por la redistribución electoral y que impulsarán un programa económico “para la recolección de donativos comprometidos con la transparencia y pulcritud en la rendición de cuentas financieras”.

“Garantizaremos una participación abierta e inclusiva en nuestro componente político con mujeres, jóvenes, profesionales, trabajadores, LGBTIQ, comerciantes, retirados, personas con impedimentos, entre otros, para mantener una comunicación efectiva, respetando la diversidad de ideas, siempre buscando los puntos de convergencia en ánimo del bienestar de nuestro partido y del país”, prometió.

La ley que creó la Procuraduría de las Mujeres en 2001 fue un compromiso de campaña del PPD, ¿qué opina de la propuesta que busca eliminar el enfoque con perspectiva de género del estatuto?

“Creo que es errada. La perspectiva de género según definido por las Naciones Unidas, supone que las vivencias, experiencias, así como el conocimiento de intereses de las mujeres, así como de los hombres, se usen para establecer políticas públicas. No veo cómo eso supone un problema, por el contrario, promueve la igualdad para adelantar consensos en acciones concretas del gobierno”, consideró.

PUBLICIDAD

Jesús Manuel Ortiz: Se sostiene de cuatro pilares

Jesús Manuel Ortiz González está en su segundo término como representante por acumulación en la Cámara de Representantes. Abogado de profesión, preside la Comisión de Gobierno en el cuerpo legislativo. Tiene 45 años, graduado de Derecho de la Universidad Interamericana. Antes de incursionar en el servicio público, laboró como reportero radial en una emisora y de 2013 a 2016 se desempeñó como secretario de prensa del gobernador Alejandro García Padilla. Es apoyado en su candidatura por un nutrido grupo de legisladores y también ha recibido el respaldo de algunos alcaldes, entre ellos el de Coamo, Juan Carlos García Padilla. “Fuerza nueva para Puerto Rico”, es su slogan de campaña. Es padre de tres varones y está casado con Miriam Pérez, sicóloga y profesora universitaria.

“Cuento con la experiencia, la trayectoria política y la disciplina para asumir la responsabilidad de preparar al PPD para ganar las próximas elecciones. Además, por los pasados dos años he estado visitando la base de nuestro partido para conocer sus perspectivas, opiniones y preocupaciones. Es gracias a ese contacto directo, que hoy puedo presentarle a los populares un proyecto de futuro completo que sentará las bases y encaminará al PPD hacia las elecciones generales del 2024″, manifestó.

Jesús Manuel Ortiz, representante a la Cámara. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Su propuesta principal dijo que está basada en cuatro pilares, el primero, concluir la reorganización de la colectividad, pero de manera planificada, para atender necesidades particulares del sector a reorganizar. “Para esto crearemos un Grupo Especial de Reorganización Metropolitana, el cual tendrá como encomienda diseñar un proceso de reorganización específico para San Juan, Bayamón y Guaynabo. Además, crearemos el Grupo de los 15, el cual asistirá en la reorganización y trabajo político en 15 municipios”, sostuvo para explicar que esos municipios serán seleccionados utilizando como métrica: municipios recuperados (pasada elección), municipios perdidos (pasada elección) y casos de corrupción, entre otros. Agregó que este equipo trabajará “mano a mano con los alcaldes y presidentes municipales”.

PUBLICIDAD

En el área electoral, prometió que a más tardar agosto comenzaría con un programa de educación masivo, que llevará como nombre “Alerta Roja”, a fin de “preparar a nuestro ejército electoral para el reto de noviembre de 2024″.

Detalló que otra de sus propuestas es presentar un plan de gobierno institucional para comunicarle al país “cuáles serán las prioridades que impulsaremos como partido y que serán el norte de una administración del PPD” y en cuarto lugar, mencionó lo que denomina “Comité de futuro”. “El futuro del PPD depende del interés de los jóvenes y de la inserción de estos en los procesos políticos y para que así suceda, sus preocupaciones e intereses tienen que ser tomados en cuenta. Por eso debemos ofrecerle a los más jóvenes las condiciones necesarias para que desarrollen su liderazgo, entiendan los procesos políticos, se familiaricen con nuestro partido y tengan oportunidades para que nutran el mismo con sus ideas”, aseveró.

Indicó que el comité integrará a los funcionarios electos de 35 años o menos, la Juventud Nacional Popular y a jóvenes que quieran aportar a las políticas públicas del PPD.

¿Qué rumbo debe tomar el PPD para salir del status colonial?

En torno al tema del status dijo ser “un firme defensor del ELA y sus poderes” y posibilidades de crecimiento. “Me refiero a sus herramientas de desarrollo económico para poder insertarnos en la nueva economía; en unión permanente con los Estados Unidos y con la ciudadanía; siempre manteniendo nuestra identidad como pueblo y nuestra puertorriqueñidad”, indicó Ortiz González.

PUBLICIDAD

¿Liberal o conservador en las filas del PPD?

“No me gustan las etiquetas. Creo en los derechos de los seres humanos. Creo que ningún ser humano, debe ser discriminado por razón de raza, sexo, religión o condición social. Creo en las libertades que nos otorga la Constitución de Puerto Rico y que siempre ha defendido el PPD”, expresó.

Para que la colectividad pueda ser una opción de triunfo en 2024, el legislador indicó que antes de hablar de las elecciones, hay que poner al partido en posición de ganar. “Para eso, hay que ejecutar un plan concreto, detallado y eso es precisamente lo que yo le ofrezco al Partido. Necesitamos un partido que demuestre, con sus acciones, ser la mejor herramienta política para alcanzar las aspiraciones de nuestra base y del País”, acentuó Ortiz González.

La ley que creó la Procuraduría de las Mujeres en 2001 fue un compromiso de campaña del PPD, ¿qué opina de la propuesta que busca eliminar el enfoque con perspectiva de género del estatuto?

“No favorezco esta propuesta, pues fue el PPD quién creó esta Ley para defender los derechos de las mujeres y para luchar por mayores oportunidades para ellas. La violencia de género es precisamente la manifestación más cruda de esa desigualdad y tenemos que combatirla desde la raíz. Por eso, hay que educar a las futuras generaciones para que entiendan que todos somos iguales y la dignidad del ser humano es inviolable”, expresó.