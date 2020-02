View this post on Instagram

PARTIDO POPULAR EN TOTAL DECADENCIA - Aníbal no salió bien de su caso legal. Aníbal era culpable, pero el jurado entendió que todos hacían lo mismo y por tanto no era “justo” encarcelarlo. Aníbal ESTIPULÓ, admitió, que le pidió a su familia, a su propia madre, hermana, cuñados, que le hicieran cheques y él les devolvía el dinero en cash. O sea, usted puede pensar lo que quiera de mi, pero Aníbal admitió y sus familiares admitieron bajo juramento que le dieron el dinero y este se lo devolvió y esa fue la forma en que se hizo pasar dinero ilegal como un donativo legal. Esos son los datos, usted puede pelear y defender, pero esa es la papeleta del PPD para 2020 con la complicidad de Bhatia y de Yulín.