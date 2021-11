Un nuevo reglamento que permitirá que los organismos de base de fe, veteranos y miembros de la comunidad LGBTTQ tengan voz y voto dentro del directorio, fue parte de lo que se aprobó este domingo en la Junta Estatal como parte de la Convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), un evento en el que el presidente de la colectividad, el gobernador Pedro Pierluisi, aprovechó para dejar claro que buscará la reelección en el 2024 y que continuará impulsando la estadidad para Puerto Rico

Durante su mensaje, Pierluisi insistió en que el PNP “está fuerte, organizado y activo”.

“Cuando veo el entusiasmo que ha habido en esta convención, y el que hay aquí hoy, ¡no tengo duda de que hay gente por ahí que se están poniendo nerviosos. Todas las actividades, los seminarios, los conversatorios y las fiestas han sido un éxito rotundo que demuestran que este partido está fuerte y que vamos pa’lante hacia ese futuro de igualdad y de progreso por el cual todos estamos trabajando juntos”, exclamó al exaltar la gestión de la Comisionada Residente, Jenniffer González, quien no pudo participar hoy del evento, aunque sí lo hizo viernes y sábado.

Como parte de los trabajos, la Junta Estatal aprobó el reglamento y cinco resoluciones, entre estos unas enmiendas al reglamento que permitirán que los organismos de base de fe, veteranos y LGBTTQ tengan voto dentro del directorio, al tiempo que se declaró una “nueva política de inclusión y expansión de la colectividad centrada en las mujeres y los jóvenes” de cara a los procesos electorales del presente cuatrienio.

También se aprobó una resolución sometida por el Instituto de Misión Estadista, en colaboración con la Secretaría del Partido, para desarrollar unos módulos educativos relacionados a varios temas, incluyendo la estadidad, historia de la colectividad, programas de empoderamiento, oportunidades políticas y nuevas propuestas y conceptos, entre otros. De igual forma, se delinean los parámetros logísticos del ofrecimiento educativo.

De otra parte, se aprobaron otras dos resoluciones -entre estas una de la Organización de Mujeres Progresistas- apoyando la aprobación en el Congreso de un Acta de Admisión para Puerto Rico.

Pierluisi en tiraera a otros partidos políticos

Y es que el tema de la estadidad para Puerto Rico fue eje central en el mensaje de Pierluisi, quien aprovechó para criticar a los partidos opositores, en particular al Partido Popular Democrático y a su presidente y líder del Senado, José Luis Dalmau, quien propuso a los miembros de los partidos políticos d el aisla a unas mesas de diálogo para hablar sobre el estatus político.

“Perdonen, ustedes me conocen. No soy de tiraera y jamás lo he sido, pero tengo que decir la verdad... en ese Partido Popular no saben ni lo que quieren. Ahora se han inventado ni que una mesa de diálogos”, expresó Pierluisi quien a pesar de las críticas sostuvo que allí, e la mesa de conversación, estará el senador Thomas Rivera Schatz “porque si algo yo he aprendido de la historia de nuestro movimiento es que las sillas nunca se dejan vacías”. “Pero aquí no hay que dialogar nada, aquí hay que exigirle al Congreso la estadidad”, agregó.

En cuanto al Movimiento Victoria Ciudadana dijo que tampoco “saben lo que quieren bien” en cuanto al estatus político de Puerto Rico y los acusó de estar en una actitud de “negativismo” y de estar “oponiéndose a todo”.

Agregó que algo similar le aplica al Proyecto Dignidad donde “tampoco tienen un norte en cuanto al futuro de Puerto Rico”. “Y que no me hablen a mí de valores... los valoresn están en el Partido Nuevo Progresista”, les tiró.

En cuanto a los miembros del Partido Independentista Puertorriqueño señaló que aunque les reconoce su ideal pero no tiene justificación el apoyo “al gobierno comunista de Cuba”.

“Esos que dicen que la Estadidad no ha avanzado, esos que ni saben lo que quieren, están que tiemblan”, acotó el gobernador.

Recurre a resumir sus “obras”, incluyendo el nombramiento del “caballo” Josué Colón a la AEE

De otra parte, aprovechó para destacar lo que a su juicio han sido sus mayores obras en los pasados 10 meses en la gobernación incluyendo que en este periodo se ha logrado reconstruir unas 3,000 viviendas - de sobre 20,000 que están afectadas- tras los azotes de los huracanes Irma y María. Sostuvo que cuando inició labores en enero la cifra de residencias reparadas apenas alcanzaban 400.

Asimismo, defendió la privatización del sistema de transmisión y distribución de energía a cargo de LUMA Energy, haciendo referencia a que “llevamos tres semanas que el 99% de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica” tienen su servicio “estable”. Aunque reconoció que “hubo tropiezos” aludió que la rehabilitación de la frágil red eléctrica de la isla está en camino. “¿Qué me dicen del caballo?... el caballo que me busqué para que esté a cargo de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica”, expresó en referencia al nombramiento de Josué Colón como director ejecutivo de la corporación. “Se acabaron los apagones”, aseguró.

De igual forma elogió los trabajos de construcción que se llevan a cabo a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras.

“Se están abriendo caminos como nunca antes. Se están reparando carreteras como nunca antes... aquí si acaso lo que hay son quejas por los tapones en las carreteras a causa de las obras que hay en curso”, dijo Pierluisi.