La conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) le pidió de manera unánime al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que vete el proyecto sustitutivo que enmendaría el Código Electoral, al tiempo que se señaló que la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) está retrasando el envío de la medida a la Mansión Ejecutiva.

Según el portavoz del penepé, Thomas Rivera Schatz, el proyecto sustitutivo que fue aprobado el pasado 30 de junio, no puede enviarse a la oficina del gobernador “cuando les dé la gana” a los populares y dejó entrever que lo que buscan es que haya un “veto expreso” por parte del Primer Ejecutivo.

Un veto expreso obligaría al mandatario a explicar las razones para el rechazo y abriría la posibilidad de ir sobre su negación si dos terceras partes de cada cuerpo legislativo votaran a favor del proyecto.

“Voy a hacer una advertencia por aquí, porque voy a enviarles una carta. Ellos creen que se pueden quedar con el proyecto y enviarlo cuando les dé la gana para que haya un veto expreso... ellos están jugando a eso porque son tan ignorantes del proceso legislativo que ellos creen que se pueden quedar con eso”, acotó Rivera Schatz tras culminar la conferencia legislativa en La Fortaleza.

El senador aludió a que, tras aprobada una medida, se ordena que el texto final sea enrolado para la firma por parte de los presidentes legislativos y, posteriormente, debe pasar a la consideración del gobernador.

Mencionó como ejemplo que en el 2006 el entonces presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, estaba en la negativa de remitir una pieza legislativa relacionada al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) al gobernador Aníbal Acevedo Vilá, un pleito que culminó en el Tribunal Supremo. El alto foro atendió un recurso de mandamus y estableció que no es discrecional enviar los proyectos aprobados al gobernador.

En cambio, no hay ningún punto en la ley o la Constitución que establezca un término para que los cuerpos legislativos envíen la pieza a la oficina del mandatario. Lo que sí se explica es que el gobernador tiene 30 días, a partir que llega un proyecto para su consideración, para firmar o vetar el mismo. De no firmarlo, quedaría constituida de manera inmediata un veto de bolsillo.

“El gobernador puede vetarlo de bolsillo, o vetarlo expresamente... el gobernador se ha expresado, el gobernador no tiene miedo y se ha expresado tranquilamente sobre sus preocupaciones, especialmente, sobre las personas de 60 años o más”, agregó Rivera Schatz.

Según explicaron los legisladores del PNP, el proyecto sustitutivo de la Cámara a los P de la C. 4 y 114 y al P del S. 909, además de ser antidemocráticos e ir en perjuicio de los electores, discrimina contra los derechos adquiridos en las pasadas elecciones por los electores de 60 años o más y restringe el derecho al voto ausente. Además, aluden que la medida quiere revivir los “pivazos” y pretende aumentar la participación de los partidos políticos con un costo enorme al erario, lo que es contrario a la política pública de disminución de gastos establecido en otras agencias de gobierno.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, aseguró que ya acabó el enrolado del proyecto por lo que será enviado mañana, martes, para consideración del gobernador Pierluisi Urrutia.

“Vamos a cumplir con nuestro deber, como hacemos con todas las medidas. La vamos a enviar al gobernador mañana y él que cumpla con su responsabilidad de analizarla, y que la determinación que tome no esté influenciada por una posición estrictamente partidista, sino que sea una enfocada en los méritos de la medida”, señaló.

Agregó que la pieza legislativa en discusión es inclusiva y busca mejorar los procesos electorales. “Creo que es notable que se está acercando el proceso primarista electoral y que las determinaciones de política pública están comenzando a tener efectos negativos”, acotó.

El PPD promulgó y aprobó en la Asamblea Legislativa, con el aval de legisladores independientes, del Partido Independentista Puertorriqueño, del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, cambios al Código Electoral para intentar, entre otras cosas, fortalecer las herramientas de fiscalización del voto adelantado.

Pero, el gobernador ha sido consistente en que vetará el proyecto de ley “si limita” el voto adelantado por correo. “Si lo que hace esa medida es limitar significativamente el voto por correo, desde ahora les adelanto que va de camino un veto”, sentenció Pierluisi, quien reconoció, sin embargo, que no había leído aun la propuesta legislativa, pues no había llegado a su despacho en La Fortaleza.

Pierluisi se expresó en contra de una de las enmiendas que aumenta a 80 años la edad para cualificar para el voto adelantado por correo. “Yo claramente favorezco que se les permita a los votantes, particularmente, los que tienen 60 años o más, votar por correo. Eso es algo que se está haciendo en un sinnúmero de jurisdicciones y lo que se hace es facilitar el voto”, insistió recientemente el gobernador.

Reacciona el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz a la petición de veto del PNP

El secretario general de la Pava, Gerardo “Toñito” Cruz, reaccionó a la petición de la delegación de la Palma apuntando a que estos últimos buscan engañar al país.

Según dijo en declaraciones escritas, los cambios a la medida que fueron aprobados en ambas cámaras legislativas no limitan el derecho al voto de las personas de 60 años o más.

”Es lamentable que el PNP siga engañando al país con las enmiendas al Código Electoral aprobadas recientemente. Es totalmente falsa la aseveración de que nuestra propuesta limite el derecho al voto adelantado para las personas de 60 años o más. El Código Electoral vigente, que fue aprobado por el PNP en el 2020, establece que los votantes de 80 años o más son los que tienen derecho a este voto. Es su código el que es antidemocrático”, expresó.

“Por el contrario, nuestra propuesta reconoce el voto adelantado y crea el “early vote” para que ciertas categorías de votantes puedan votar hasta dos domingos antes del día de una elección general.Exhorto a la delegación del PNP que no continúe confundiendo a la ciudadanía y buscando excusas que no están en la Ley que ellos mismos aprobaron a la carrera en el 2020. Estas acciones no le hacen bien al país ni a la democracia que tanto ellos pregonan”, terminó diciendo.