La mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes le advirtió a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que tiene que cambiar la convocatoria que envió a la Legislatura para que el Mensaje de Estado de Situación del País cumpla con los requerimientos constitucionales.

“Ayer tuvimos esa discusión y creo que ella envió un comunicado, pero tampoco es suficiente para cumplir con los requisitos constitucionales”, dijo el portavoz de la Palma en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló.

El legislador novoprogresista indicó que aunque la pandemia del COVID-19 entra en las excepciones que establece la Constitución de Puerto Rico para que un gobernante pronuncie el mensaje de situación fuera de la Asamblea Legislativa la carta que le cursó la mandataria a la Legislatura convocándoles al Centro de Bellas Artes de Santurce “no cumple con los requisitos constitucionales”.

“Todavía se están haciendo las gestiones oficiales porque la carta que envió no es suficiente para que se pueda hacer fuera del Capitolio cumpliendo con los requisitos constituciones. Ese trámite se está haciendo desde ayer y mañana (jueves) tomaremos la decisión. Si va a ser un mensaje cumpliendo con los requisitos constitucionales, eso está en proceso. De no cumplir con los requerimientos sería un mensaje de la gobernadora, no un mensaje de estado de situación”, sostuvo Rodríguez Aguiló en entrevista con Primera Hora.

-¿Hay un posibilidad de que sea en el Capitolio?, preguntó este diario.

“Eso no se ha descartado”, dijo el legislador.

Indicó que en la carta la gobernadora alega que pronunciaría el mensaje en el Centro de Bellas Artes por el espacio para el distanciamiento social, pero dijo que Vázquez Garced podría dar su discurso desde el hemiciclo cameral limitando los invitados.

“No sería un mensaje tradicional con público y jefes de agencias y otros invitados en las gradas sino que el espacio se limitaría a los representantes y senadores, el gabinete constitucional y los jueces del Supremo. La prensa se podría colocar en un espacio de las gradas cumpliendo el distanciamiento como hemos hecho con las vistas públicas. Sí, entiendo que se puede hacer en el Capitolio y el espacio se puede hacer cumpliendo con el distanciamiento social”, abundó Rodríguez Aguiló.

Por otro lado dijo que si no es un mensaje constitucional sería un mensaje de la gobernadora y tendría que cumplir con la veda electoral de anuncios.