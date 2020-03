La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció esta tarde que toda persona que llegue a Puerto Rico estará en aislamiento -o lockdown- por 14 días.

"Toda persona que viaje a Puerto Rico, no importa la actividad o la razón que lo traiga a nuestra isla, una vez llegue estará en lockdown 24/7 por 14 días. No podrá realizar actividad alguna que requiera salir de su hotel y/o vivienda. Recomendamos que no viaje mientras dure la emergencia", expresó la gobernadora a través de sus redes sociales.

Más temprano, Vázquez Garced informó que la Administración Federal de Aviación aprobó su pedido de que los vuelos con pasajeros lleguen únicamente a la isla a través del aeropuerto internacional Luis Muñóz Marín.