A pocas semanas de que culmine el período establecido por el gobierno federal para la recertificación de los beneficiarios de Medicaid en Puerto Rico, a nivel local, el 57.7% de esa población, o 839,709 asegurados, ha culminado con el trámite, un 3% adicional a las cifras reportadas por la agencia el pasado 4 de marzo, indicó Dinorah Collazo, directora del programa en el Departamento de Salud.

Los asegurados del Plan Vital o Medicare Platino -que alcanzan los 1.4 millones- tienen hasta el 31 de marzo para recertificarse.

La población que mayormente no se está certificada es aquella entre los 20 y 45 años, indicó Collazo en conferencia de prensa. “Es importante que no pierdan acceso a sus servicios médicos. El plan médico es vital, tal y y como dice su nombre, así que es importante que no pierdan ni un día de acceso”, expuso Collazo.

A preguntas de este medio, Collazo indicó que aún no han recibido una respuesta a la solicitud de prórroga que le daría más tiempo para completar el proceso. No obstante, indicó que el gobierno federal trabaja en una “regla única” que le aplique a todos los territorios y estados que hicieron la misma petición.

“Me imagino que lo dejarán para último momento para que la gente no baje la guardia y acudan a recertificarse”, señaló. La petición del gobierno de Puerto Rico fue de seis meses adicionales. “El gobierno federal es el que determina qué otorga”, dijo.

Collazo indicó durante el intercambios con los medios de comunicación que, al igual que están ocurriendo con los asegurados, están enfrentando contratiempo en la recertificación de los proveedores –laboratorios, hospitales, farmacias y médicos- que ofrecen servicios bajo el programa Medicaid.

A pesar de que desde el 2018 existe un mandato del gobierno federal de registrar a los proveedores, no fue hasta el 2023 que el gobierno de Puerto Rico recibió los fondos necesarios para desarrollar la plataforma donde se completa el trámite. La agencia tiene hasta este 15 de mayo para registrar a todos los proveedores.

“Puerto Rico había estado en incumplimiento por muchos años y se debe también a la falta de fondos. Estas plataformas son sumamente costosas y hasta que el gobierno federal no asignara los fondos no se podía implementar”, explicó.

Al momento, solo el 10% de los médicos que ofrecen servicios en hospitales y salas de emergencia han identificado esa instalación como un lugar donde laboran. “Hace falta la ejecución, que entren al portal”, sostuvo Collazo al señalar que los médicos con didas pueden comunicarse al 787-641-4200.

Collazo explicó que al recertificarse los profesionales de la salud deben incluir cada una de las ubicaciones donde ofrecen servicio, incluyendo oficina primaria, hospitales o grupos médicos. “Si no identifica alguno de estos grupos o facilidades donde ofrece servicio, esa instalación clínica no podrá cobrar por sus servicios. El llamado es urgente”, expresó.

Como parte de los esfuerzos para aumentar la cifra de recertificaciones entre los asegurados, el Programa Medicaid y Salud celebrarán esta semana una serie de actividades en los pueblos de Barranquitas, San Juan, Guayanilla, Vega Alta, Bayamón y Toa Alta.

En Barranquitas la convocatoria es para mañana, martes, a partir de las 9:00 a.m. en el Grupo Médico Emanuel. Mientras, el miércoles se atenderá al público en el Hospital Cardiovascular, en San Juan, entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m.

“Volvemos, sabemos que tenemos las oficinas y son 63, pero con el alto volumen puede haber muchas filas. El llamado es que entren a la página de Facebbok del Departamento de Salud y Medicaid, señaló.

Medicaid es un programa federal que ayuda a estados y territorios a pagar los gastos médicos de personas de bajos recursos que cumplan con unas tablas de ingresos permitidos. Vital el Plan de Salud del Gobierno, ofrece esta cubierta.