Los maletines que sorpresivamente aparecieron en las bóvedas de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, comenzaron a ser escrutados hoy, pero al cierre de esta edición no se sabía cuántas papeletas había en las cajas de cartón ni si habían sido adjudicadas.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Colomer Rosado no estuvo disponible para atender a los medios de comunicación, que durante todo el día observaban el proceso desde el segundo piso del coliseo capitalino.

La información era a cuenta gostas. A media mañana poco después que comenzaran los trabajos, los periodistas supieron por voz de los comisionados electorales que la CEE decidió consolidar los 182 maletines que aparecieron sin contabilizar este lunes y martes para efectos del nuevo conteo. Los maletines se redujeron a 125 y además, se encontró uno en cuyo el interior contenía una máquina de escrutinio.

Al filo de las 5:00 de la tarde, el director del Escrutinio General, Ferdinand Ocasio dijo a la prensa que las actas de las papeletas contadas hoy “ya están hechas, pero hasta que no se suban al sistema de OCIPE (Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico) no tengo los números”.

“Ya los 125 maletines están en el piso”, sostuvo Ocasio, quien indicó que podrían trabajar en las mesas hasta las 7:00 de la noche de hoy. Indicó que se discutía si otros nueve maletines adicionales con más de 4 mil papeletas con votos adelantados por correo y a domicilio serían trabajados esta noche o mañana por la mañana.

Ocasio dijo que luego de ello, comenzaría formalmente el escrutinio general de votos.

“Puede haber un maletín con 10 papeletas, un maletín con 100 papeletas. No me atrevo a decir cuantas hay en cada uno de ellos”, dijo al mediodía el comisionado independentista, Roberto Iván Aponte Berríos.

El comisionado novoprogresista, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez estimó por su parte, que en los maletines habría menos de 10 mil papeletas.

Sánchez también dijo que si logran avanzar en la tarde podrían culminar hoy con el conteo de las papeletas.

El comisionado independentista indicó por su lado, que si no concluían hoy, continuarán mañana jueves. “Quisiéramos que termine hoy, pero depende de la cantidad de papeletas que haya adentro (de los maletines), sino pues mañana o pasado, porque queremos comenzar el escrutinio”, sostuvo Aponte Berríos.

Los comisionados también dijeron que en las 60 mesas había “el balance” de los cinco partidos.

Por su parte, Edwin Mundo Ríos, un reconocido estratega de la Palma y cuya presencia algunos cuestionan en el área del conteo de votos, aseguró que los maletines encontrados sin contabilizar no afectarían la ventaja de Pedro Pierluisi en la gobernación ni de Miguel Romero en la alcaldía de San Juan. Según él, solo restan por contabilizar unas 6,646 papeletas, una cifra que fue cuestionada por algunos comisionados y con la que solo pareció concidir el director del Escrutinio General.

Mundo Ríos restó importancia a los grupos de observadores que vigilan por la pureza del proceso, que se ha visto salpicado por la sorpresiva aparición de papeletas del voto adelantado que no se habían escrutado.

“Mientras más ojos haya, más certeza le vamos a dar al País. No hay nada que esconder. Viene la ACLU (American Civil Liberties Union), el Colegio de Abogados, las Siervas de María, todos esos son bienvenidos”, dijo Mundo Ríos, coordinador electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del equipo del candidato a la gobernación Pedro Pierluisi.

Dio por sentado de que solo quedan por contar son unas 6,647 papeletas del evento electoral. Según él la cifra incluye las papeletas que aparecieron este lunes y martes en unos maletines de las bóvedas de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) en el Coliseo y las del voto añadido a mano, las del voto ausente y las del voto adelantado que sigue llegando por correo, que tenga el matasellos del 3 de noviembre y que cumpla con los requisitos.

“Va a haber cambios en Aguadilla, en cinco distritos representativos que están peliaos, puede haber cambios en escaños senatoriales y en Guánica, pero en San Juan, eso se acabó hace rato. Mientras más votos cuenten, más votos va a tener Miguel Romero, mientras más cuenten, más votos va a tener Pedro Pierluisi. Lo dijimos desde el primer día. Hay que saber perder”, sostuvo.

¿Cómo está usted tan seguro?, le preguntó Primera Hora.

“Yo hice un trabajo. Buscamos 154 mil votos que es lo que está en el voto adelantado. Si me dijeran que es voto calle, yo levantaba las manos, pero desde el día uno dije que ahí estaban los votos para ganar. Cuando salió ese primer resultado de que Pierluisi estaba adelante por 12 mil votos le dije: cámbiese de ropa y váyase a celebrar porque usted no pierde ya. Yo sabía que así iba a seguir siendo la tendencia. Nosotros ganamos ese voto por más de 40 mil votos y cuando tú haces el trabajo, tú sabes dónde están los votos”, dijo.

Pero, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín refutó las expresiones de Mundo Ríos.

“Eso es un discurso politiquero porque se sabe que todavía quedan demasiados votos por contar”, dijo Valentín. El abogado indicó que en el caso de San Juan, “tiene 4 mil votos añadidos a mano, más las papeletas que la máquina no leyó, que esas también se tienen que adjudicar a mano y no tenemos un número de cuántas son y los colegios que nunca se reportaron porque las tarjetas estaban dañadas, más las diferencias que se encuentren al momento del escrutinio que si las actas no cuadran, eso va a provocar un conteo manual de todas esas papeletas”.

El comisionado del MVC también cuestionó que solo resten por contabilizar unas 6,646 papeletas como alegó Mundo Ríos.

“Ese número no es correcto. Tan solo en la papeleta estatal fueron 13 mil votos añadidos a mano. Así que ese número no concuerda”, indicó Valentín.

El conteo que realizan funcionarios electorales de los cinco partidos políticos en unas 60 mesas en el primer nivel del Coliseo, culminará mañana.