Si está ansioso por conocer cuándo le llegará los $1,400 por personas aprobados en el plan de rescate económico del presidente Joe Biden, sepa que la fecha todavía es incierta.

“El Departamento de Hacienda aún espera por la aprobación del Plan de Distribución que fue sometido al IRS y al Tesoro Federal el 11de marzo de 2021, a menos de una hora de que el presidente Biden firmara la ley que incluye el incentivo de $1,400”, afirmó la portavoz de prensa de Hacienda, Vilmar Trinta.

La aprobación del plan, similar a que ya fue presentado para lograr la entrega de los $1,200 y los $600 que ya concedidos a la ciudadanía, está bajo la evaluación del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Una vez Hacienda tenga el plan aprobado, es que podría iniciar con la distribución de los fondos.

Se estima que serían alrededor $3,500 millones los que llegarían a la Isla para impactar a 2.6 millones de personas.

En la espera de la aprobación, “el Departamento trabaja con la programación de este programa de ayuda, que es más abarcador que los primeros dos de $1,200 y $600, porque beneficiará a todos los miembros de la familia. Los desembolsos se determinarán utilizando la Planilla de Contribución sobre Ingresos del año 2020, en el caso de los que ya han radicado o la del 2019, de no ser así. En el caso de las personas que no tienen obligación de rendir planilla, Hacienda utilizará la información de la solicitud de no radicante que sometieron para recibir los $1,200 el año pasado”, informó Trinta.

Según ha informado Hacienda, esta ayuda económica la recibirán los residentes en Puerto Rico, con Seguro Social válido, que no hayan sido reclamados como dependientes y no hayan fallecido antes del 1 de enero de 2021.

Mientras, la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 (APRA, por sus siglas en inglés), establece que se beneficiarán los individuos con ingresos de hasta $75,000 o $150,000, en el caso de casados rindiendo en conjunto. Los topes para que se elimine la ayuda son de $80,000 para individuos y de $160,000 para matrimonios. Jefes de familia con salario de $112,500, también serán elegibles, con un tope de $120,000, para eliminarse la ayuda.